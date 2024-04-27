EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 27.04.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
09:54
Emekli zammı son dakika haberleri milyonların gündemindeki yerini koruyor. Ocak ayında yüzde 49,25 artış yaşayan emekli ve memur maaşları yılın 2. zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanacak 2024 Temmuz zammı için ilk 3 veri netleşti. Gelirlerin enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile de artış yaşaması bekleniyor. Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak?