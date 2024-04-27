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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 09:54

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri milyonların gündemindeki yerini koruyor. Ocak ayında yüzde 49,25 artış yaşayan emekli ve memur maaşları yılın 2. zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanacak 2024 Temmuz zammı için ilk 3 veri netleşti. Gelirlerin enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile de artış yaşaması bekleniyor. Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri: Emekli ve memur maaşları 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. 6 aylık enflasyon rakamları ile kesinlik kazanacak zam oranı için ilk 3 veri belli oldu. Geriye 3 veri kalırken ''Son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?'' sorusu yanıt arıyor. En düşük aylığın 12 bin 500 TL'yi geçmesine kesin gözüyle bakılırken zamlı maaşlarını merak edenler Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan açıklamalarını mercek altına almış durumda. Peki, 2024 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ne zaman açıklanacak? İşte, emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.

Temmuz zam oranı için ilk 3 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU

Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 TEMMUZ: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,47 olması bekleniyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.

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