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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaş zammında 4 aylık oran netleşti! Temmuz 2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:26

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaş zammında 4 aylık oran netleşti! Temmuz 2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Milyonların gündeminde emekli zammı son dakika gelişmeleri yer alıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı hesaplama tablosu araştırmaları hız kazandı. Yeni emekli maaşı 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ve refah payı ile belirlenecek. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) işveren maliyeti de 14 bin 109 lira olacak. Peki Temmuz 2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte Emekli zammı son dakika haberleri ve 4 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı hesaplama tablosu

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaş zammında 4 aylık oran netleşti! Temmuz 2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Emekli maaş zammı son dakika… Mayıs ayı ile beraber, memur ve emekli zammı hakkındaki son dakika haberleri de merak konusu oldu. Emekli zammı konusunda en önemli etken, enflasyon rakamları durumunda. 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek Temmuz zammı için 4 aylık veri belli oldu. Şimdi ise gözler yeni verilerle birlikte açıklanacak olan emekli maaş zamlarında. Peki, 2023 en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı zammı ne kadar olacak, belli oldu mu? Emekli maaşlarına kaç TL, ne kadar zam gelecek? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaş zammında 4 aylık oran netleşti! Temmuz 2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz.

Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.'

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaş zammında 4 aylık oran netleşti! Temmuz 2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaş zammında 4 aylık oran netleşti! Temmuz 2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Emekli maaş zammında 4 aylık oran netleşti! Temmuz 2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

SSK (2000 ÖNCESİ)

2023 Ocak: 6.093 TL

4 aylık (%15,22): 7.020 TL

6 aylık (%21,13): 7.380 TL

SSK (2000 SONRASI)

2023 Ocak: 3.778 TL

4 aylık (%15,22): 4.353 TL

6 aylık (%21,13): 4.576 TL

BAĞKUR (ESNAF)

2023 Ocak: 5.456 TL

4 aylık (%15,22): 6.286 TL

6 aylık (%21,13): 6.609 TL

BAĞKUR (TARIM)

2023 Ocak: 4.336 TL

4 aylık (%15,22): 4.996 TL

6 aylık (%21,13): 5.252 TL

NOT: 6 aylık (%21,13) emekli maaşları 7.500 TL'ye tamamlanıyor.

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