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Haberler Fotohaber TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK Bağkur 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 07:16

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK Bağkur 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile milyonların gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı için sadece son 2 veri bekleniyor. Maaşlar enflasyon oranı yanı sıra ek zam ve refah payı ile değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı emekli zammı ve memur zammı konusunda en önemli faktör olarak dikkat çekiyor. Peki Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 Temmuz SSK Bağkur emekli maaşı zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Emekli zammı hesaplama işlemi ve son gelişmeleri...

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK Bağkur 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı son dakika haberleri ile dikkat çekiyor. Asgari ücret zammı ile ilgili konuşulurken gözler bir yandan emekliye yapılacak zam miktarına çevrildi. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zamda en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon verileri açıklandı. En düşük memur maaşının net 22.000 lira olacağı kesinleşti. En düşük emekli maaşının 7.500 lira olmasının ardından da bu rakamın üzerinde alan emekliye ise kademeli zam bekleniyor. Buna göre, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK Bağkur 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak?

MEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

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TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK Bağkur 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK Bağkur 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK Bağkur 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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