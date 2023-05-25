TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK Bağkur 2023 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile milyonların gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı için sadece son 2 veri bekleniyor. Maaşlar enflasyon oranı yanı sıra ek zam ve refah payı ile değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı emekli zammı ve memur zammı konusunda en önemli faktör olarak dikkat çekiyor. Peki Emekli zammı ne kadar olacak? 2023 Temmuz SSK Bağkur emekli maaşı zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Emekli zammı hesaplama işlemi ve son gelişmeleri...