EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli haberleri son dakika gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek memur ve emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. 4 aylık veri geride kalırken ilk maaş tablosu ortaya çıkıyor. En düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çekilmesi ardından araştırmalar hız kazandı. SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Temmuz zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. İşte, emekli zammı temmuz 2023 son durum gelişmeleri…