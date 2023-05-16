EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı düzenlemesi de enflasyon rakamlarıyla birlikte değerlendiriliyor. Ek zam çalışmalarının da gündemde olduğu zam oranında ilk veriler hesaplandı. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Son enflasyona göre hesaplanan maaşlar her gün takip ediliyor. İşte, 2023 temmuz emekli zammı hesaplama tablosu…