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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 19:28

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli haberleri son dakika gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek memur ve emekli zammı hesaplama işlemleri başladı. 4 aylık veri geride kalırken ilk maaş tablosu ortaya çıkıyor. En düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çekilmesi ardından araştırmalar hız kazandı. SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Temmuz zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. İşte, emekli zammı temmuz 2023 son durum gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı düzenlemesi de enflasyon rakamlarıyla birlikte değerlendiriliyor. Ek zam çalışmalarının da gündemde olduğu zam oranında ilk veriler hesaplandı. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Son enflasyona göre hesaplanan maaşlar her gün takip ediliyor. İşte, 2023 temmuz emekli zammı hesaplama tablosu…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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