Emekliye büyük vergi avantajı! Şartları taşıyan ödeme yapmıyor, ödeyen geri alıyor

Ev sahiplerinin belediyelere ödediği Emlak Vergisi'nde ikinci taksitin son günü 30 Kasım. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) KİMLER VERGİDEN MUAF? Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları HER KONUT İÇİN İSTİSNA VAR MI? Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olan AYNI EV İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYSE NE YAPILACAK? 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tut YURTDIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR DA HAK SAHİBİ OLABİLİYOR MU? Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. VERGİ İSTİSNASINDAN FAYDALANMAK İÇİN İLGİLİ KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI? Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde ÖLÜM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ? Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylı MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR MU? Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çı YANLIŞLIKLA ÖDENEN VERGİLER GERİ ALINABİLİR Mİ? Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ? Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi