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Haberler Fotohaber Emekliye büyük vergi avantajı! Şartları taşıyan ödeme yapmıyor, ödeyen geri alıyor
Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:39

Emekliye büyük vergi avantajı! Şartları taşıyan ödeme yapmıyor, ödeyen geri alıyor

Kasım ayı sonuna kadar emlak vergisinin ikinci taksitinin ödenmesi gerekiyor. Ancak emekliler başta olmak üzere bazı mükellefler vergi ödemiyor. İşte şartları…

FARUK ERDEM
Emekliye büyük vergi avantajı! Şartları taşıyan ödeme yapmıyor, ödeyen geri alıyor

Ev sahiplerinin belediyelere ödediği Emlak Vergisi'nde ikinci taksitin son günü 30 Kasım. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

Emekliye büyük vergi avantajı! Şartları taşıyan ödeme yapmıyor, ödeyen geri alıyor

KİMLER VERGİDEN MUAF?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

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Emekliye büyük vergi avantajı! Şartları taşıyan ödeme yapmıyor, ödeyen geri alıyor

HER KONUT İÇİN İSTİSNA VAR MI?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

Emekliye büyük vergi avantajı! Şartları taşıyan ödeme yapmıyor, ödeyen geri alıyor

AYNI EV İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYSE NE YAPILACAK?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar

Emekliye büyük vergi avantajı! Şartları taşıyan ödeme yapmıyor, ödeyen geri alıyor

YURTDIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR DA HAK SAHİBİ OLABİLİYOR MU?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda

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