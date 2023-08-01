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Haberler Fotohaber Emekliye ek zam var mı, olacak mı? SSK ve Bağkur 2023 emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 21:51

Emekliye ek zam var mı, olacak mı? SSK ve Bağkur 2023 emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Emekliye ek zam var mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarla emekli zammı 2024 hakkında açıklamalarda bulundu. Temmuz-Aralık dönemi için emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 olarak maaşlara yansımıştı. Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağkurlu vatandaşlar emekliye ek zam yapılacak mı, ne zaman verilecek soruları gündemdeki yerini aldı. Ocak emekli zammı için ilk veriler TÜİK temmuz enflasyon oranı ile belli olacak. Peki, emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? İşte son dakika bilgileri

Emekliye ek zam var mı, olacak mı? SSK ve Bağkur 2023 emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası yüzde 25 zam SSK ve Bağkurlu vatandaşlara verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar bulunuyor. Bu noktada emekliye ek zam yapılacak mı, ne zaman verilecek soruları yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Emekliye ek zam var mı, olacak mı? SSK ve Bağkur 2023 emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TARİH VERDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.

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Emekliye ek zam var mı, olacak mı? SSK ve Bağkur 2023 emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı.

Emekliye ek zam var mı, olacak mı? SSK ve Bağkur 2023 emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının meyvelerini vermesi ve mali disiplinin sağlanması sonrası emekli zammı için harekete geçilecek. Başkan Erdoğan, düzenleme ile ilgili tarih verdi ve yıl başını işaret etti:

Emekliye ek zam var mı, olacak mı? SSK ve Bağkur 2023 emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

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