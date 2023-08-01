Giriş Tarihi: 01.08.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 21:51

Emekliye ek zam var mı, olacak mı? SSK ve Bağkur 2023 emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Emekliye ek zam var mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarla emekli zammı 2024 hakkında açıklamalarda bulundu. Temmuz-Aralık dönemi için emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 olarak maaşlara yansımıştı. Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağkurlu vatandaşlar emekliye ek zam yapılacak mı, ne zaman verilecek soruları gündemdeki yerini aldı. Ocak emekli zammı için ilk veriler TÜİK temmuz enflasyon oranı ile belli olacak. Peki, emekliye ek zam var mı, yapılacak mı? İşte son dakika bilgileri