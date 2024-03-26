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Giriş Tarihi: 26.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:35

EMEKLiYE MÜJDE PAKETi SON DAKİKA: 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Son dakika haberi: 2024 emekliler yılı olarak ilan edildi. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur maaş zammı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 10 bin lira oldu. Bayram ikramiyesi yüzde 50 arttı. Emekli promosyonları için asgari tutar yüzde 166 yükseldi. Sırada emekliye destek paketi var. Başkan Erdoğan talimatı verdi. Emekliler için marketler, faturalar dahil indirim ve kampanyaları yapılacak. İşte madde madde tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLiYE MÜJDE PAKETi SON DAKİKA: 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak giderlerini azaltacak yeni yasal düzenlemeler geliyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek.

EMEKLiYE MÜJDE PAKETi SON DAKİKA: 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

2024 yılını emekliler yılını ilan eden hükümet adım adım düzenlemeleri hayata geçiriyor. 2024 yılında 3 ayda 4 adım atıldı:

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.
Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.
2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.
Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla günbegün emekliler yılına özel çalışmalar devreye girecek. Bunun yanında deprem felaketinin bütçe üzerindeki etkilerinin azalması ve ekonomik büyümenin sürmesiyle emeklilere daha fazla destek olunacak.

Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliler yılına özel atılacak yeni adımları açıkladı:

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EMEKLiYE MÜJDE PAKETi SON DAKİKA: 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

10 MADDELİK EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ

  1. PTT AVM'de,
  2. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde,
  3. Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde,
  4. Giyim mağazalarında,
  5. Türk Hava Yolları'nda,
  6. TCDD'de, GSM operatörlerinde,
  7. Sinema ve tiyatrolarda,
  8. PTT Kargo'da özel indirimler yapılacak.
  9. Ayrıca Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarına imkan sağlanacak.
  10. Emekli Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur memur emeklisi ile en düşük emekli maaşı yeniden artacak.

Üzerinde çalışılan destekler şu şekilde:

EMEKLiYE MÜJDE PAKETi SON DAKİKA: 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

EMEKLiYE MÜJDE PAKETi SON DAKİKA: 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

ENERJİ DESTEKLERİ

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.

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