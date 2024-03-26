Giriş Tarihi: 26.03.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
15:35
EMEKLiYE MÜJDE PAKETi SON DAKİKA: 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi
Son dakika haberi: 2024 emekliler yılı olarak ilan edildi. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur maaş zammı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 10 bin lira oldu. Bayram ikramiyesi yüzde 50 arttı. Emekli promosyonları için asgari tutar yüzde 166 yükseldi. Sırada emekliye destek paketi var. Başkan Erdoğan talimatı verdi. Emekliler için marketler, faturalar dahil indirim ve kampanyaları yapılacak. İşte madde madde tüm detaylar...