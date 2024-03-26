EMEKLiYE MÜJDE PAKETi SON DAKİKA: 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

2024 yılını emekliler yılını ilan eden hükümet adım adım düzenlemeleri hayata geçiriyor. 2024 yılında 3 ayda 4 adım atıldı:

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.

Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.

Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla günbegün emekliler yılına özel çalışmalar devreye girecek. Bunun yanında deprem felaketinin bütçe üzerindeki etkilerinin azalması ve ekonomik büyümenin sürmesiyle emeklilere daha fazla destek olunacak.

Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliler yılına özel atılacak yeni adımları açıkladı: