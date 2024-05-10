EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3’LÜ formül masada!

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı, taban aylık düzenlemesi, ikramiye ve promosyon artışları olmak üzere emekliler için 4 düzenleme yapıldı. Temmuz döneminde emekli kök maaş, en düşük emekli maaşı başta olmak gelir artırıcı yeni düzenlemeler yapılacak.