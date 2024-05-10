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Haberler Fotohaber EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3'LÜ formül masada!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:42

EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3'LÜ formül masada!

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin geliri Temmuz zammı ile artacak. Öte yandan emekliye refah paketi için çalışmalar sürüyor. Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL, emekliye zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bayram ikramiyeleri yüzde 50 artarken, promosyonlarda asgari tutar 8-12 bin TL oldu. Sırada refah paketi ve Temmuz düzenlemeleri var. 3'lü formül masada...

FARUK ERDEM
EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3’LÜ formül masada!

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı, taban aylık düzenlemesi, ikramiye ve promosyon artışları olmak üzere emekliler için 4 düzenleme yapıldı. Temmuz döneminde emekli kök maaş, en düşük emekli maaşı başta olmak gelir artırıcı yeni düzenlemeler yapılacak.

EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3’LÜ formül masada!

EMEKLİLER İÇİN SIRADA YENİ DÜZENLEMELER VAR

  • Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi.
  • En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi.
  • Senede 2 defa ödenen emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı.
  • Emekli promosyonları için asgari tutar 8-12 bin TL bandına yükseldi.

2024 yılında atılan 4 adımın ardından sırada emekliye refah paketi ve Temmuz zammı düzenlemesi var.

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EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3’LÜ formül masada!

Emekliler yılına özel refah paketi geliyor. Bunun yanında Temmuz döneminde emekli zammı ve mevcut durumda 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak.

EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3’LÜ formül masada!

EMEKLİ REFAH PAKETİ İÇİNDE NELER VAR?

Emekliye refah paketi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor. Taslak çalışma belli olurken, kısa süre içerisinde detayların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

  • Belediye hizmetleri
  • Enerji destekleri
  • Ulaşım destekleri
  • Finans destekleri
  • Konut-kira destekleri
  • Tatil konaklama destekleri

Bu çalışmaların dışında emeklilere yapılacak Temmuz ayındaki iyileştirmeler de masada yer alıyor.

EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3’LÜ formül masada!

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporundaki hedefleri değiştirmesi temmuzda oluşacak enflasyon artışlarıyla ilgili rakamları da güncelledi.

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