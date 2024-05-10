Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:42
EMEKLiYE REFAH PAKETi VE ZAM SON DAKİKA: 4 düzenleme yapıldı: Milyonlara 3'LÜ formül masada!
Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin geliri Temmuz zammı ile artacak. Öte yandan emekliye refah paketi için çalışmalar sürüyor. Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL, emekliye zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bayram ikramiyeleri yüzde 50 artarken, promosyonlarda asgari tutar 8-12 bin TL oldu. Sırada refah paketi ve Temmuz düzenlemeleri var. 3'lü formül masada...