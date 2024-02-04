Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
13:16
EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor
Son dakika haberi: Emekli maaşı zam farkı için tarihler belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 11,68'lik ek zam ve 10 bin lira en düşük emekli maaşı yasal düzenlemesi nedeniyle oluşan Ocak maaş farkı için ödeme alacak. Emekli zammı düzenlemeleri sonrası ek zam farkı tabloları netleşti. Kim ne kadar alacak? Öte yandan 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak. İşte milyonların merak ettiği rakamlar...