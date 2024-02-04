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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor
Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 13:16

EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor

Son dakika haberi: Emekli maaşı zam farkı için tarihler belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 11,68'lik ek zam ve 10 bin lira en düşük emekli maaşı yasal düzenlemesi nedeniyle oluşan Ocak maaş farkı için ödeme alacak. Emekli zammı düzenlemeleri sonrası ek zam farkı tabloları netleşti. Kim ne kadar alacak? Öte yandan 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak. İşte milyonların merak ettiği rakamlar...

METE DİRİCE
EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor

Son dakika haberleri: Emekliye zam düzenlemeleri Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla beraber emekli maaşı ek zam farkı ödeme tarihleri de belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oranında gerçekleşti ve zamlı maaşlar bu oran üzerinden ödendi. Yine bu rakama ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Ocak ayı için maaş farkları oluştu. Milyonlarca emekli Ocak maaş farkı alacak. Kim ne kadar alacak? Öte yandan 2000 TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyeleri için zam yapılması gündeme geldi.

EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM FARKI HESAPLARA YATIYOR

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken, kanun gereği bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 15'lik toplu sözleşme nedeniyle yüzde 49,25'lik bir zam aldı. Öte yandan asgari ücret yüzde 49,11'lik artışla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseldi.

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EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile işçiler ve memur emeklileri arasında yüzde 11-12'lik bir zam farkı oluştu. Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir çalışma yaptı ve aradaki zam farkı giderildi. Tüm emeklilerin maaş zammı yüzde 49,25'e eşitlendi.

EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor

En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Kanun teklifi Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 37,57'lik zamma göre ödendi. Ek zam düzenlemeleri ile oluşan maaş farkları ayrıca ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ek zam farkı nedeniyle oluşan emekli maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihlerini açıkladı. Buna göre;

  • SSK emekli maaşı ek zam farkı 6 Şubat Salı günü,
  • Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı 7 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLARAK UYGULANACAK

Ocak-Haziran döneminde emekli kök maaş zammı yüzde 49,25 olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Kök maaş zammına rağmen emekli maaşı 10 bin liranın altında kalan maaşlar Hazine desteği ile bu seviyeye yükseltilecek.

  • Emekli kök maaşı önce yüzde 49,25'lik zam ile artacak
  • Yüzde 4'lük ek ödeme (Vergi iadesi kapsamında) maaşlara eklenecek.
  • Yukarıdaki 2 işleme rağmen emekli maaşı hala 10 bin liranın altında ise Hazine desteği verilecek ve sigortalının maaşı 10 bin liraya tamamlanacak.
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