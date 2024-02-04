EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: İşte ek zam ve kök maaş tablosu! 2024 yılına özel ikramiye zammı geliyor

En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Kanun teklifi Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 37,57'lik zamma göre ödendi. Ek zam düzenlemeleri ile oluşan maaş farkları ayrıca ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ek zam farkı nedeniyle oluşan emekli maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihlerini açıkladı. Buna göre;