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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan'dan 'Refah payı' mesajı
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:37

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan'dan 'Refah payı' mesajı

Son dakika haberi: Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı refah payı ile birlikte yüzde 49,25 olarak uygulanıyor. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL olarak belirlendi. Temmuz zammı ile tüm emekli maaşları yeniden artacak. 16 milyon emekli Temmuz ayında yapılacak artışları beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan refah payı sorusunu yanıtladı.

FARUK ERDEM
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan’dan ’Refah payı’ mesajı

Son dakika haberleri: Emekli zammı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli olacak. Temmuz ayı başında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zam oranı kesinleşecek.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan’dan ’Refah payı’ mesajı

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için yeni zam dönemi yaklaşıyor. Temmuz ayında milyonlarca emeklinin ve memurun maaşları değişecek.

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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan’dan ’Refah payı’ mesajı

Maaş artışlarını ise enflasyon oranları belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de yüzde 15'lik Ocak artışının üzerinde oluşan enflasyon oranını fark olarak alırken yüzde 10'da toplu sözleşme artışı yapılacak.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan’dan ’Refah payı’ mesajı

Ancak bütün bunların yanında emekliler için enflasyonun üzerinde bir de refah payı uygulaması bekleniyor. Bunun yanında 10 bin liraya çıkartılan taban maaşın da artırılması ve kök maaşı düşük olanlar için sıfır zam tehlikesinin önlenmesi de gündemde. Bu yönüyle emekliler ve memurlar için ikili bir zam formülü devreye alınacak.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan’dan ’Refah payı’ mesajı

BAKAN IŞIKHAN 'EMEKLİYE REFAH PAYI' SORUSUNU YANITLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını cevaplarken asgari ücrete bir ara zam düşünülmediğini ancak emekliler için refah payı oranının ise Temmuz ayında belli olacağını açıklamıştı.

"Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak" yanıtını veren Bakan Işıkhan, emekliye refah payı için de "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi.

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