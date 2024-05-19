EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan’dan ’Refah payı’ mesajı

Ancak bütün bunların yanında emekliler için enflasyonun üzerinde bir de refah payı uygulaması bekleniyor. Bunun yanında 10 bin liraya çıkartılan taban maaşın da artırılması ve kök maaşı düşük olanlar için sıfır zam tehlikesinin önlenmesi de gündemde. Bu yönüyle emekliler ve memurlar için ikili bir zam formülü devreye alınacak.