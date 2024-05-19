Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
11:37
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: İşte yeni rakamlar! Bakan Işıkhan'dan 'Refah payı' mesajı
Son dakika haberi: Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı refah payı ile birlikte yüzde 49,25 olarak uygulanıyor. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL olarak belirlendi. Temmuz zammı ile tüm emekli maaşları yeniden artacak. 16 milyon emekli Temmuz ayında yapılacak artışları beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan refah payı sorusunu yanıtladı.