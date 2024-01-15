Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından tarım hamlesi! 600 milyon dolarlık yatırım...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 17:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından tarım hamlesi! 600 milyon dolarlık yatırım...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tarımda enerji verimliliğini artırmak için 2030'a kadar 600 milyon dolar yatırım yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından tarım hamlesi! 600 milyon dolarlık yatırım...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2030 yıllarında enerji verimliliğini artırmak için tarım sektörüne 600 milyon dolar yatırım yapılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından tarım hamlesi! 600 milyon dolarlık yatırım...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINDAN TARIM HAMLESİ

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tarımsal faaliyetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesine destek olacağız." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 2024-2030 dönemindeki eylem planı kapsamında tarım sektörüne ilişkin bilgileri içeren grafiğe yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından tarım hamlesi! 600 milyon dolarlık yatırım...

600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM...

Grafikte yer alan verilere göre, söz konusu dönemde tarım sektörüne toplam 600 milyon dolar yatırım yapılacak.

Yenilenebilir enerji kullanımları kapsamında sulama, tarımsal üretim ve depolama alanlarında atık ısı geri kazanımı ile ısıtma, soğutma ve havalandırma teknikleri uygulanacak.

Enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmalar sonucu söz konusu dönemde 1 milyon ton eşdeğeri petrol enerji tasarrufu ve 2,8 milyon ton emisyon azaltımı sağlanacak.

SON DAKİKA