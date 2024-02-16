Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:28
Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor
Merkez Bankası Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Enflasyon beklentilerinde iyileşme sürüyor. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarının altını çizerek "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.