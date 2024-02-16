Enflasyon beklentileri geriledi: Merkez Bankası kritik verileri paylaştı! Bakan Şimşek: Programımız işe yarıyor

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.

DEİK tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda konuşan Şimşek ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıt olduğunu belirterek programın yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya, bu sayede girişleri etkilemeye ve reel efektif kur normalizasyonuna yardımcı olacağını söyledi.

Şimşek kesin rakamlara sahip olmamakla birlikte 2023'te Türkiye GSYH'sinin 1,1 trilyon dolara yakın gerçekleşebileceğini belirtti.

Şimşek, "Bütçe açığı ve borçlanmada Maastricht kriterlerini başarmayı umut ediyoruz" ifadelerini de kullandı.