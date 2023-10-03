Eylül ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları ile enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Her ayın başında bir önceki ayın Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarına bakıldığında aylık yüzde 9,09 , yıllık yüzde 58,94 oranında arttığı görülüyor. Ekim ayı ile birlikte ''2023 Eylül enflasyon oranı beklentisi ne yönde, kaç olur'' soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TEFE-TÜFE oranlarını açıklıyor ve kira zammı da araştırılıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, detaylar…