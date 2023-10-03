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Haberler Fotohaber Eylül ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları ile enflasyon beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 03.10.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 15:51

Eylül ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları ile enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Her ayın başında bir önceki ayın Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarına bakıldığında aylık yüzde 9,09 , yıllık yüzde 58,94 oranında arttığı görülüyor. Ekim ayı ile birlikte ''2023 Eylül enflasyon oranı beklentisi ne yönde, kaç olur'' soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TEFE-TÜFE oranlarını açıklıyor ve kira zammı da araştırılıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, detaylar…

Eylül ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları ile enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon ne zaman açıklanacak gündemdeki yerini aldı. Yeni oran için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE rakamları ekonomi alanında birçok kalemde etkili olacak. Bu noktada oran öncesi enflasyon beklentisi sorgulanıyor. Ekonomi ilgilileri araştırmalara başladı. Peki, 2023 Eylül enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler...

Eylül ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları ile enflasyon beklentisi ne yönde?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanıyor. Buna göre eylül enflasyonu 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Eylül ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları ile enflasyon beklentisi ne yönde?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

Eylül ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları ile enflasyon beklentisi ne yönde?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 9,09 , yıllık yüzde 58,94 oranında arttığını açıkladı.

Eylül ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları ile enflasyon beklentisi ne yönde?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZDE 25 ARTIŞ ORANI AÇIKLAMASI

Kira artışı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

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