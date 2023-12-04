Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! (TÜFE – ÜFE) Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:50

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! (TÜFE – ÜFE) Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Kasım enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay başı geçtiğimiz ayın enflasyon oranlarını kamuyla paylaşıyor. Üretici ve tüketici fiyat endeksi üzerinden birçok kalem değişikliğe uğrarken, özellikle memur ve emekli maaşı TÜİK enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Temmuz – Aralık arası 6 enflasyon rakamı ortalamasıyla yeni maaşlar belli olurken, emeklilerin ne kadar alacağını belirleyecek enflasyon oranı için son 1 ay kaldı. Geçtiğimiz ay, TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 seviyesine yükseldi. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Kasım enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte, detaylar

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! TÜFE – ÜFE Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Son dakika enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. TÜİK her aybaşında enflasyon oranlarını açıklarken, TÜFE ve ÜFE üzerinden birçok devlet kalemi değişmekte. Emekli ve memur zammı, TÜİK verileriyle belirleniyor. Peki, Kasım enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, konu hakkında detaylar

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! TÜFE – ÜFE Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde paylaşıyor.

3'ü hafta sonuna denk geldiği için Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! TÜFE – ÜFE Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?

EKİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! TÜFE – ÜFE Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 7,54 ile konut, yüzde 3,51 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,67 ile haberleşme, yüzde 2,64 ile sağlık, yüzde 2,60 ile ev eşyası, yüzde 2,26 ile eğlence ve kültür, yüzde 0,29 ile eğitim, yüzde 0,09 ile alkollü içecekler ve tütün izledi. Ekim ayında tek düşen kalem yüzde 0,18 ile ulaştırma oldu.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! TÜFE – ÜFE Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Yıllık bazda TÜFE'de en çok artış yüzde 94,12 lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu yüzde 81,30 ile sağlık, yüzde 80,83 eğitim, yüzde 71,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 71,99 ile ulaştırma, yüzde 61,97 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 60,96 ile ev eşyası,. yüzde 60,33 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 56,96 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,70 ile haberleşme, yüzde 39,15 ile giyim ve ayakkabı izledi. Son bir yılda en az artış yüzde 25,98 ile konutta görüldü.

TÜFE'de yer alan 143 temel başlıktan 122'sinde artış, 15'inde düşüş gerçekleşirken, 6 başlıkta değişim görülmedi.

SON DAKİKA