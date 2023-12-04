Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! (TÜFE – ÜFE) Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Kasım enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay başı geçtiğimiz ayın enflasyon oranlarını kamuyla paylaşıyor. Üretici ve tüketici fiyat endeksi üzerinden birçok kalem değişikliğe uğrarken, özellikle memur ve emekli maaşı TÜİK enflasyon oranı üzerinden hesaplanıyor. Temmuz – Aralık arası 6 enflasyon rakamı ortalamasıyla yeni maaşlar belli olurken, emeklilerin ne kadar alacağını belirleyecek enflasyon oranı için son 1 ay kaldı. Geçtiğimiz ay, TÜFE yüzde 3,43 artış gösterdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 seviyesine yükseldi. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Kasım enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte, detaylar