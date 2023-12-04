Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? Bugün TÜİK tarafından açıklanacak! (TÜFE – ÜFE) Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Yıllık bazda TÜFE'de en çok artış yüzde 94,12 lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu yüzde 81,30 ile sağlık, yüzde 80,83 eğitim, yüzde 71,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 71,99 ile ulaştırma, yüzde 61,97 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 60,96 ile ev eşyası,. yüzde 60,33 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 56,96 ile eğlence ve kültür, yüzde 46,70 ile haberleşme, yüzde 39,15 ile giyim ve ayakkabı izledi. Son bir yılda en az artış yüzde 25,98 ile konutta görüldü.

TÜFE'de yer alan 143 temel başlıktan 122'sinde artış, 15'inde düşüş gerçekleşirken, 6 başlıkta değişim görülmedi.