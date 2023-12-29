Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:36
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?
2023 Aralık ayı enflasyon rakamları gündemde. Emekli ve memur zammını belirleyecek olan rakamlar için Merkez Bankası tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 6 Aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte, enflasyon tahmini ve ayrıntıları!