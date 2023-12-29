Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?

2023 Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı belli olacak. Bu noktada 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Gözler Aralkık ayındaki son enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Türkiye İstatistik Kurumunun enflasyon verilerini açıklayacağı tarih!