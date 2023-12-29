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Haberler Fotohaber Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:36

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?

2023 Aralık ayı enflasyon rakamları gündemde. Emekli ve memur zammını belirleyecek olan rakamlar için Merkez Bankası tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 6 Aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte, enflasyon tahmini ve ayrıntıları!

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?

2023 Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı belli olacak. Bu noktada 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Gözler Aralkık ayındaki son enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Türkiye İstatistik Kurumunun enflasyon verilerini açıklayacağı tarih!

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?

2023 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.

Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.

Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı için son veri bekleniyor! Aralık 2023 enflasyon ne zaman açıklanacak?
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