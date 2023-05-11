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Haberler Fotohaber ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu? 2023 Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 11:58

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu? 2023 Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

Esnafa erken emeklilik müjdesi Başkan Erdoğan'dan geldi. Küçük esnaf için gelecek düzenleme Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu sorusu ile araştırılıyor. 1 milyon esnafı kapsayacak çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işleme alınacak yeni kararda esnaf tarafından Bağkur prim gün sayısı düştü mü, eşitlendi mi sorusu yanıt arıyor. Esnaf erken emeklilik fırsatı için araştırmalara hız kazandırdı. İşte, esnaf Bağkur primi hesaplama 2023…

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu? 2023 Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

Bağkur prim günü düşecek mi 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz" ifadelerine yer verdi. SSK primi üzerinde hesaplanan Bağkur prim gün sayısı eşitlenmesi halinde esnafa erken emeklilik fırsatı doğacak. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı gibi esnaflar erken emeklilik için gün sayıyor. Peki, Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar…

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu? 2023 Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

ESNAF PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada küçük esnaflara yönelik müjde verdi.

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ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu? 2023 Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

SSK'LILARLA EŞİTLENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu? 2023 Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu? 2023 Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

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