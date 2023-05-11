ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu? 2023 Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

Esnafa erken emeklilik müjdesi Başkan Erdoğan'dan geldi. Küçük esnaf için gelecek düzenleme Bağkur prim gün sayısı ne kadar, kaç oldu sorusu ile araştırılıyor. 1 milyon esnafı kapsayacak çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işleme alınacak yeni kararda esnaf tarafından Bağkur prim gün sayısı düştü mü, eşitlendi mi sorusu yanıt arıyor. Esnaf erken emeklilik fırsatı için araştırmalara hız kazandırdı. İşte, esnaf Bağkur primi hesaplama 2023…