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Haberler Fotohaber EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI SON DURUM | 2024 Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:49

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI SON DURUM | 2024 Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak?

Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev kadınlarına prim desteği hakkı için çalışmaya dikkat çekti. 3'te 1 devlet desteği almaya hazırlanan vatandaşlar çalışmayla ilgili detayları yakın mercek altına almış durumda. Torba yasa ile konuşulan çalışmaya dair heyecan dorukta. Peki; 2024 ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI SON DURUM | 2024 Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak?

Ev hanımlarına emeklilik hakkı çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı da beklenmeye başladı. Erken emeklilik reformu üzerinde detaylar gelmeye devam ederken 3'te 1 prim desteği de birçok vatandaşın beklediği çalışmalar arasında yer alıyor. Peki; ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, son durum ne?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI SON DURUM | 2024 Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak?

ERKEN EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR!

Bu yıl emeklililer yılı oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI SON DURUM | 2024 Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI İÇİN GERİ SAYIM

Konuya dair açıklama yapan Bakan Işıkhan, şu sözleri kaydetti:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI SON DURUM | 2024 Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI 2024

Çalışmanın şartlarına dair maddeler belli olmadı. Ev kadınlarının emekli olmak için ödeyeceği primlerin 3'te 1'inin devlet tarafından karşılanmasına yönelik çalışmada heyecan dorukta.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI SON DURUM | 2024 Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Projenin çıkışına dair net bir tarih verilmedi. Bakan Işıkhan önceki açıklamalarında projenin Meclis'e sunulacak konular arasında yer aldığını açıklamıştı:

"Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek."

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