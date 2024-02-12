Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:49
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI SON DURUM | 2024 Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak?
Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev kadınlarına prim desteği hakkı için çalışmaya dikkat çekti. 3'te 1 devlet desteği almaya hazırlanan vatandaşlar çalışmayla ilgili detayları yakın mercek altına almış durumda. Torba yasa ile konuşulan çalışmaya dair heyecan dorukta. Peki; 2024 ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir, ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...