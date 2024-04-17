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Haberler Fotohaber Fed Faiz Kararı 2024: FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte, beklentiler ne yönde? PPK takvimi
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:43

Fed Faiz Kararı 2024: FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte, beklentiler ne yönde? PPK takvimi

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı belli oluyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasayı etkilerini yakından takip ediyor. Yeni faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak araştırmaları başladı.. Yeni faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar, borsa, kripto para borsasını değişikliğe uğratacak FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa için birçok farklı faiz beklentisi sürerken gözler açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Nisan ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne yönde, FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak?

Fed Faiz Kararı 2024: FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte, beklentiler ne yönde? PPK takvimi

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayında açıklanan karara göre federal fonlama faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit kaldı. Yatırımcıların beklentisi gerçekleşecek mi, piyasalardaki değişim ne yönde oldu gibi birçok sorunun cevabı için karar bekleniyor. Peki faizde indirime gidildi mi? İşte ayrıntılar

Fed Faiz Kararı 2024: FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte, beklentiler ne yönde? PPK takvimi

FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı FED faiz kararı için toplantı 30 Nisan ve 1 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs'ta saat 21:00-22:00 arasında paylaşılacak.

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Fed Faiz Kararı 2024: FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte, beklentiler ne yönde? PPK takvimi

FED MART FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

Fed Faiz Kararı 2024: FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte, beklentiler ne yönde? PPK takvimi

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.

Fed Faiz Kararı 2024: FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte, beklentiler ne yönde? PPK takvimi
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