Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
16:43
Fed Faiz Kararı 2024: FED Nisan ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte, beklentiler ne yönde? PPK takvimi
ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı belli oluyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasayı etkilerini yakından takip ediyor. Yeni faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak araştırmaları başladı.. Yeni faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar, borsa, kripto para borsasını değişikliğe uğratacak FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa için birçok farklı faiz beklentisi sürerken gözler açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Nisan ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne yönde, FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak?