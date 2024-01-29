Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI NEDİR?

FED faiz kararı, ABD ekonomisinin performansını ve küresel ekonomik dengeleri etkileyen bir karardır. Bu sebeple sadece ABD ekonomisini değil, küresel ekonomiyi ve dolayısıyla Türkiye ekonomisini de etkiler. FED, ekonomik büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik hedeflere ulaşmak için faiz oranlarını artırır veya azaltır.

