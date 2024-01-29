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Haberler Fotohaber Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 14:33

Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi devam ediyor. Piyasalara yön verecek Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, 2024 yılının ilk faiz oranı belli olacak. FED aralık ayında politika faizini değiştirmemiş, 22 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25- 5,50 aralığında bırakmıştı. Faiz kararı için PPK toplantıları gerçekleştirilecek. Peki, Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK takvimi

Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. FED tarafından açıklanacak olan yılın ilk politika faizi öncesinde, yatırımcılar gelecek açıklamalara ve ön görülen oranlara odaklanmış durumdalar. Peki, ocak ayı FED faizi ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

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Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

19-20 Mart,

30 Nisan-1 Mayıs,

11-12 Haziran,

30-31 Temmuz,

17-18 Eylül,

6-7 Kasım

17-18 Aralık.

Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tüm beklentiler ABD piyasasında faiz indirimine gidileceği yönünde.

Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI NEDİR?

FED faiz kararı, ABD ekonomisinin performansını ve küresel ekonomik dengeleri etkileyen bir karardır. Bu sebeple sadece ABD ekonomisini değil, küresel ekonomiyi ve dolayısıyla Türkiye ekonomisini de etkiler. FED, ekonomik büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik hedeflere ulaşmak için faiz oranlarını artırır veya azaltır.

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