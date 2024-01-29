Fed faiz kararı beklentisi 2024 || Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:33
ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi devam ediyor. Piyasalara yön verecek Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, 2024 yılının ilk faiz oranı belli olacak. FED aralık ayında politika faizini değiştirmemiş, 22 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25- 5,50 aralığında bırakmıştı. Faiz kararı için PPK toplantıları gerçekleştirilecek. Peki, Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK takvimi