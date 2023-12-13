FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:20

Son dakika haberi…Aralık ayı Fed faiz kararı için yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün yapılacak. Bu akşam açıklanacak olan karar öncesinde, 'Fed faiz kararı ne zaman, Fed faiz kararı nasıl olur' soruları gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ederken, yatırımcıların odağında karar sonrası yayımlanacak olan faiz metni ve Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yer alıyor. Peki Fed faiz kararı öncesinde piyasalarda nasıl bir fiyatlama hakim? Beklentiler ne yönde? İşte piyasalardaki son durum ile beraber konuyla ilgili tüm gelişmeler…