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Haberler Fotohaber FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:20

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberi…Aralık ayı Fed faiz kararı için yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün yapılacak. Bu akşam açıklanacak olan karar öncesinde, 'Fed faiz kararı ne zaman, Fed faiz kararı nasıl olur' soruları gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ederken, yatırımcıların odağında karar sonrası yayımlanacak olan faiz metni ve Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yer alıyor. Peki Fed faiz kararı öncesinde piyasalarda nasıl bir fiyatlama hakim? Beklentiler ne yönde? İşte piyasalardaki son durum ile beraber konuyla ilgili tüm gelişmeler…

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri…Yılın son Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla takip ettiği toplantı sonrası yapılacak olan açıklamalar, gelecek dönemin para politikasına ilişkin yol haritasını belirginleştirecek. Peki Fed kararı öncesi altın, döviz ve hisse senedi piyasasında son durum nedir? İşte detaylar…

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

2022 yılı Mart ayından itibaren daraltıcı para politikası uygulayan Fed, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaştıklarının mesajını verdi. Enflasyonda son 1 yılda gelinen nokta söz konusu durumu destekler nitelikte. Aralık ayında da politika faizinin 22 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25-5,50 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda mart ayında faiz indirimlerine başlanması ihtimali yüzde 50, mayıs ayında başlanması ihtimali ise yüzde 80 olarak öne çıkıyor.

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FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

KASIM AYI FED KARARI NE OLDU?

Fed politika faizini kasım ayında ekimde olduğu gibi beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Fed faiz kararı bugün saat 22:00'da açıklanacak. Karar sonrası Jerome Powell saat 22.30'da kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Nefesler tutuldu! 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLER DAHİLİNDE ARTTI

Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine daha da yaklaşıyor. Petrol tarafında yaşanan ayı sezonun da buna katkısı var.

Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi, yıllık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 3,1 arttı.

ABD enflasyon verisinin kasım ayında ekimde olduğu gibi değişim göstermemesi bekleniyordu.

Çekirdek enflasyonda ise beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 artış yaşandı.

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