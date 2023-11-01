FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed’in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.11.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 15:58

Son dakika haberi...Kasım ayı Fed faiz kararı için piyasaların gözü kulağı bugün ABD'de olacak. Fed toplantısı dolar, altın fiyatları, hisse senetleri ve kripto paralar başta olmak üzere piyasalarda yönü belirleyeceği için yatırımcılarında radarında yer alıyor. 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta' sorusu yanıt buldu. Bununla beraber ekonomistlerin Fed faiz beklentisi belli oldu. Öte yandan Fed kararı sonrası faiz metni ve Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. İşte kritik Fed kararı öncesi bilinmesi gerekenler ve piyasalardaki son durum...