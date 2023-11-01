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Giriş Tarihi: 01.11.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 15:58

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed'in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberi...Kasım ayı Fed faiz kararı için piyasaların gözü kulağı bugün ABD'de olacak. Fed toplantısı dolar, altın fiyatları, hisse senetleri ve kripto paralar başta olmak üzere piyasalarda yönü belirleyeceği için yatırımcılarında radarında yer alıyor. 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta' sorusu yanıt buldu. Bununla beraber ekonomistlerin Fed faiz beklentisi belli oldu. Öte yandan Fed kararı sonrası faiz metni ve Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. İşte kritik Fed kararı öncesi bilinmesi gerekenler ve piyasalardaki son durum...

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FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed’in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri..Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. Dün başlayan Kasım 2023 Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Altın, döviz, hisse senedi ve kripto para yatırımcılarının merak ettiği Fed faiz beklentisi açıklandı. Fed kararı ve açıklaması ile para piyasaları yön bulacak.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed’in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

EKONOMİSTLERİN FED FAİZ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Piyasalar, hem Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim hem de Fed faiz politikasına ilişkin belirsizliğin etkisiyle yön arayan bir görüntü çiziyor. 2 gün süren FOMC toplantısı bugün sonuçlanacak. Ekonomistlerin Fed faiz beklentisi de belli oldu.

Fed'in üst üste 2. toplantısında faizi sabit tutması bekleniyor. Fed faiz oranı yüzde 5,00 - 5,25 aralığı ile 22 yılın zirvesinde yer alıyor. Fed kararı sonrası özellikle Jerome Powell'ın vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak.

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FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed’in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Ekonomistler Powell'ın Orta Doğu'da artan gerilimin gölgesinde vereceği sinyallerin altın, döviz, borsa ve kripto paralar başta olmak üzere piyasalarda yönü tayin edeceği yönünde görüş bildirdi.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed’in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fed toplantısı dün başladı. FOMC toplantısı her dönem 2 gün sürüyor. Fed faiz kararı bugün saat 21:00'da açıklanacak. Fed kararı sonrası Jerome Powell saat 21:30'da kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Özellikle enflasyon hedefi ve Orta Doğu'da gerilimin ekonomik yansımaları konusunda vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek.

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Powell faiz silahını çekecek mi? İşte Fed’in şifresi: Kasım Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED'İN ŞİFRESİ

  1. Fed'in beklenenden daha şahin bir tutum izleyerek faiz artırımı gerçekleştirmesi durumunda, piyasalarda likidite kısılacağından dolar endeksinde güçlenmeyi ve varlık fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıyı beraberinde getirebilir.
  2. Örneğin altın fiyatları Orta Doğu'da artan gerilim sonrası güvenli liman gömleğini giydi. Fed'in şahin tutumu burada altın tarafında yükselişi sınırlayabilir. Öte yandan bu benzer senaryo hisse senedi piyasaları ve kripto paralar için baskı oluşturan unsur olarak dikkat çekiyor.
  3. Fed'in beklenenden daha güvercin bir tutum izlemesi ve söylemlerine bunu yansıtması piyasalarda dolar endeksinde bir zayıflama ve varlık fiyatlarında bir güçlenmeyi destekleyebilir.
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