Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:44
Fitch Ratings'ten Türkiye analizi: Güvenimiz arttı! Dış finansman koşullarındaki iyileşme dikkat çekti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Kuruluşun Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, uygulanan ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna dair güvenlerinin arttığını belirterek, "Politika değişikliği Türkiye'de sadece makroekonomik finansal istikrar riskini azaltmakla kalmadı, aynı zamanda dış finansman koşullarında da bir iyileşme sağladı ve bu çok önemli. Bu bağlamda, politika çerçevesinin güvenirliliği, dayanıklılığı ve tutarlılığına ilişkin değerlendirmeler, yabancı yatırımcı beklentilerinde önemli bir yol oynadı ve oynamaya da devam edecek" dedi.