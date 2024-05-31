GastroShow kaldığı yerden devam ediyor! Şefler Turkuvaz’da buluşuyor

ZİRVENİN 2. GÜNÜNDE SANAT, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MARKA ŞEHİRLER ELE ALINACAK

GastroShow Zirvesi'nin 2. günü Sanatçı Tamer Levent, seyahat yazarı Chantal Cooke ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf'ün özel oturumuyla başlayacak. Ardından "Sanat Gastronomi ve Sanatın Önemi" paneli, Sabah Gazetesi Gastronomi Köşe Yazarı ve Gastronomi Araştırmacısı İdil Çimrin Açıkalın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, oyuncu Hakan Meriçliler, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak, Muuto Kurucusu ve Şef Umut Karakuş yer alacak.

Sabah Gazetesi yazarı ve program yapımcısı Funda Karayel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. "UN Women/ Kadın ve Gastronomi" panelinde Eko Turizm Lideri Bedriye Berber Engin, İzbeli Çiftliği Sahibi-Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli ve Hodan Kurucusu ve Şefi Çiğdem Seferoğlu yer alacak. Misyon olarak Anadolu kadınını sahiplenen tek etkinlik olan Gastroshow; onların ürünlerini döviz kazandırıcı hizmet kapsamında Dünya'ya satmak ve dünya markası yapmak için pek çok kurumsal firma, üretici, restoran, kadın kooperatifi, belediye, valilik ve kalkınma ajanslarına bu konuda mesajlar vermeyi amaçlıyor.

Gastronomi Turizm Derneği tarafından Dünya'da ilk defa "10. Sanat Gastronomi" temasının ön plan çıkartılmasıyla gastronominin bir sanat olduğunu ve resim, heykel, müzik gibi olan dokuz sanat çeşidi sonrası kabul edilmesi gereken 10. sanat olması gerekliliğini aktaran resmi öneri taslağı Birleşmiş Milletler'e Gastroshow'dan sonra sunulacak. Bu projede sanat ve gastronomi dünyası arasında köprü kuran Sanata Evet Platformu Başkanı ve Sanatçı Tamer Levent'in moderatörlüğünü üstlendiği "Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik" paneli T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sağdıç ve Tepe Gurme- Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda'yı bir araya getirecek.

Zirvenin ve günün son oturumundayda "Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi" konusu, TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy modetörlüğünde ele alınacak. Panelin konuşmacılarıysa Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, HIS Business Solutions President Stephen O'Connor, Plantur Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtoğlulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.