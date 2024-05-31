GastroShow kaldığı yerden devam ediyor! Şefler Turkuvaz’da buluşuyor

TÜRK GASTRONOMİ DÜNYASINA YÖN VEREN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ
Zirvenin ilk gününde açılış paneli "Dünya'da Gastronomi Turizmi ve Türkiye Gücü" konu başlığında ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu panelin konuşmacıları Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Tahir Amiraslanov, Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf oldu.
Açılış panelini izleyen Özel oturumun konuşmacılarıysa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve Şef Somer Sivrioğlu oldu.
Günün panel programı "Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri" paneli ile devam etti. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Sabırtaşı Restoran Sahibi Mustafa Topçuoğlu ve Başyazıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.
Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Sinanoğlu tarafından modere edilen "Modern Türk Mutfağı" panelinde, Şef Murat Bozok, Günaydın Restoran Zinciri Kurucusu Cüneyt Asan, Feriye Lokantası Şefi Birkan Erköylü bir araya geldi.
İklim değişikliği ve sağlıklı beslenme konularının ele alınacağı "Sağlıklı Beslenme ve Dünyadaki İklim Değişikliğinin Yemeklere Etkisi" paneli Çevre Mühendisi ve Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Efsun Dindar'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacılarıysa Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, INOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Türk roman yazarı, araştırmacı, köşe yazarı ve iş kadını Sema Soykan ve Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Koçulu oldu.
TURİZMDE YENİ TREND: GASTRONOMİ
Günün son paneli olan "Gastronomi Turizmindeki Yeni Trendler" paneliyse Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe moderatörlüğünde; Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Gastronomi Yazarı-Kahve Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Cenk Girginol, Espressobar Kurucu Ortağı Sam Çeviköz'ü bir araya getirdi.
İŞTE PROGRAMIN AÇILIŞI: