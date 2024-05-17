Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
11:50
Güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde rekor! Bakan Bayraktar açıkladı: Tüm zamanların zirvesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı toplam elektrik üretiminin 15,5 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek üretim seviyesine çıktığına işaret ederek, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretiminin nisanda 2,4 milyar kilovatsaate ulaşarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdığını ifade etti.