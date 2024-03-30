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Haberler Fotohaber Haberleşmede rekor büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:59

Haberleşmede rekor büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, "2023 yılında bir önceki yıla göre tam tamına yüzde 72,3'lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL'yi aştı. Ayrıca tüm işletmecilerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68,6 gibi önemli oranda artarak 2023 yılında 52,4 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Yapılan yatırımlarla birlikte mobil abone sayısı da 92,2 milyona ulaşırken bunun 84,9 milyonunu ise 4,5G aboneleri oluşturdu" dedi.

Haberleşmede rekor büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2023 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı.

Haberleşmede rekor büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

"TALEPLERE HIZLI BİR ŞEKİLDE UYUM GÖSTERDİ"

2023 yılı dördüncü çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 466 şirket ve 848 yetki belgesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, ayrıca toplam 8 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu söyledi. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2023 sonu itibarıyla 7,3 milyon elektronik imza ve 964 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,3 milyon elektronik sertifika oluşturduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme altyapısının taleplere hızlı bir şekilde uyum gösterdiğini kaydetti.

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Haberleşmede rekor büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

"TOPLAM ABONELERİN YÜZDE 92'Sİ 4.5G KULLANICISI"

Uraloğlu, 2023 yılı sonu itibariyle mobil abone sayısının 92,2 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108'lere çıktığını belirterek, "Mobil abonesi olan 84,9 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğine geçmiş durumda. Hatta 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ise 9,3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15,4 büyüme göstermiş durumda. 2023 sonu itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısı ise 177,3 milyonu geçmiş olup 2023 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 10,2 milyona ulaştı" dedi. Uraloğlu, sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar toplam 2 milyon 609 bin 377 adet numaranın taşıma işlemi gerçekleştiğinin de altını çizdi.

Haberleşmede rekor büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

"562 BİN KİLOMETRE FİBER ALTYAPIYA ULAŞTIK"

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, genişbant internet abone sayısının geçen yıla göre yüzde 3'e yakın artarak 93,3 milyona çıktığını bildirdi. Uraloğlu, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,6 civarında artışla 562 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını da vurgulayarak, "Fiber internet abone sayısı da geçen yıla göre tam tamına yüzde 20'lik artışla 6,8 milyona ulaştı. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Şu anda toplam 562 bin kilometre olan fiber uzunluğumuzu bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Haberleşmede rekor büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

GENİŞBANT İNTERNET KULLANIMI 260,3 GBYTE YÜKSELDİ

Bakan Uraloğlu, Fiber altyapı ile birlikte internete hızlı erişim sağlamasının yanında vatandaşların internet kullanımını da artırdığına dikkati çekerek, 2022 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımının 243 GByte olduğunu, 2023 yılının son çeyreğinde ise bu rakamın 260,3 GByte'a yükseldiğinin altını çizdi. Uraloğlu, 4.5G altyapısı kullanan mobil abonelerin ise 2022 yılı dördüncü çeyreğinde 14,8 GByte olan veri kullanımının 17,2 GByte'a ulaştığını aktardı.

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