Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
11:59
Haberleşmede rekor büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, "2023 yılında bir önceki yıla göre tam tamına yüzde 72,3'lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL'yi aştı. Ayrıca tüm işletmecilerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68,6 gibi önemli oranda artarak 2023 yılında 52,4 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Yapılan yatırımlarla birlikte mobil abone sayısı da 92,2 milyona ulaşırken bunun 84,9 milyonunu ise 4,5G aboneleri oluşturdu" dedi.