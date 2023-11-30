Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
09:56
HALKA ARZ TAKVİMİ || 30 Kasım 3 şirkette talep toplam başladı! SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı, taslak halka arzlar hangisi?
Halka arz takvimi Kasım ayını "Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege GYO" şirketlerinin talep toplama işlemleri ile kapattı. Bu durumda Aralık ayında yeni halka arzlar neler olacak, yatırımcılar merak ediyor. SPK bülteninde yeni şirketler var mı, hangisi onay alacak sorusu yanı ararken. Aralık ayında onaylanması beklenen taslak halka arzlar belli oldu. Peki, SPK ile bu hafta yeni halka arz var mı? Taslak halka arzlar hangisi? İşte, detaylar...