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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ || 30 Kasım 3 şirkette talep toplam başladı! SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı, taslak halka arzlar hangisi?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:56

HALKA ARZ TAKVİMİ || 30 Kasım 3 şirkette talep toplam başladı! SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı, taslak halka arzlar hangisi?

Halka arz takvimi Kasım ayını "Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege GYO" şirketlerinin talep toplama işlemleri ile kapattı. Bu durumda Aralık ayında yeni halka arzlar neler olacak, yatırımcılar merak ediyor. SPK bülteninde yeni şirketler var mı, hangisi onay alacak sorusu yanı ararken. Aralık ayında onaylanması beklenen taslak halka arzlar belli oldu. Peki, SPK ile bu hafta yeni halka arz var mı? Taslak halka arzlar hangisi? İşte, detaylar...

HALKA ARZ TAKVİMİ || 30 Kasım 3 şirkette talep toplam başladı! SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı, taslak halka arzlar hangisi?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün SPK tarfından onaylanan "Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" şirketleri talep toplama işlemine başladı. Bu noktada talep toplama işlemlerine katılmak isteyen yatırımcılar ise şirketlerin halka arz büyüklüğü, halka arz fiyatı gibi detaylarını araştırıyor. Peki, SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı? Aralık ayı taslak halka arzlar hangisi?

HALKA ARZ TAKVİMİ || 30 Kasım 3 şirkette talep toplam başladı! SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı, taslak halka arzlar hangisi?

30 KASIM | 3 HALKA ARZIN TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ BAŞLADI!

CATES

Çates Elektrik Üretim A.Ş. :30 Kasım - 1 Aralık 2023 "Talep toplanıyor."

SKYMD

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. :30 Kasım - 1 Aralık 2023 "Talep toplanıyor"

BEGYO

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım - 1 Aralık 2023 "Talep toplanıyor"

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HALKA ARZ TAKVİMİ || 30 Kasım 3 şirkette talep toplam başladı! SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı, taslak halka arzlar hangisi?

KASIM AYINDA HALKA ARZI ONAYLANAN DİĞER ŞİRKETLER

AGROT

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

EKOS

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

BINHO

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

MARBL

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ || 30 Kasım 3 şirkette talep toplam başladı! SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı, taslak halka arzlar hangisi?

ARALIK 2023 | TASLAK HALKA ARZ LİSTESİ

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GFS Holding A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş

HALKA ARZ TAKVİMİ || 30 Kasım 3 şirkette talep toplam başladı! SPK ile bu hafta yeni şirketler var mı, taslak halka arzlar hangisi?

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

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