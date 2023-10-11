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Haberler Fotohaber Halka arz takvimi Ekim 2023: SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek, ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte talep toplama tarihleri
Giriş Tarihi: 11.10.2023 01:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 01:26

Halka arz takvimi Ekim 2023: SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek, ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte talep toplama tarihleri

Halka arz tarihleri 2023 araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan halka arzlar bu hafta talep toplama işlemlerine başladı. Geçtiğimiz ay, Simit Sarayı, Ada Gayrimenkul, Hat-San, Reeder Teknoloji, Gıpta Ofis ve Tarkim halka arz edip borsada işlem görmeye başladı. Bu noktada, bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek sorusu yanıt aramakta. Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 10 Ekim'de başlarken, bu akşam 17.00'de talep toplama işlemleri sona erecek. Peki, yeni halka arz ne zaman? İşte 2023 Ekim halka arz takvimi

Halka arz takvimi Ekim 2023: SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek, ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte talep toplama tarihleri

Yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi tarihler arasında sorusu gündemdeki yerini tutmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan 3 halka arz, talep toplama işlemlerini alacak ve yatırımcılara lotlarını dağıtıp borsada işlem görecek. Peki, SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek? İşte detaylar

Halka arz takvimi Ekim 2023: SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek, ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte talep toplama tarihleri

MHR GAYRİMENKUL, BORLEASE OTOMOTİV VE DOFER YAPI HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

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Halka arz takvimi Ekim 2023: SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek, ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte talep toplama tarihleri

MHR GAYRIMENKUL YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 207.000.00 lot ile inşaat ve kentsel dönüşüm projelerini fonlamayı planlıyor.

Hisse fiyatı 4.30 TL olarak belirlenen payların hisse kodu #MHRGY olarak belirlendi.

Halka arz takvimi Ekim 2023: SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek, ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte talep toplama tarihleri

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.

Borlease Otomotiv, BORLS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka Arz Büyüklüğü 1.3 Milyar TL olarak açıklandı.

Lotlar 25,29 TL olarak satışa sunulacak.

Halka arz takvimi Ekim 2023: SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek, ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte talep toplama tarihleri

DOFER YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Dofer Yapı halka arz 10-11 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplayacak.

Dofer Yapı hisse fiyatı 17,11 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

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