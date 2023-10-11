Giriş Tarihi: 11.10.2023 01:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 01:26

Halka arz takvimi Ekim 2023: SPK ile hangi şirketler halka arz edilecek, ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte talep toplama tarihleri

Halka arz tarihleri 2023 araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan halka arzlar bu hafta talep toplama işlemlerine başladı. Geçtiğimiz ay, Simit Sarayı, Ada Gayrimenkul, Hat-San, Reeder Teknoloji, Gıpta Ofis ve Tarkim halka arz edip borsada işlem görmeye başladı. Bu noktada, bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek sorusu yanıt aramakta. Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 10 Ekim'de başlarken, bu akşam 17.00'de talep toplama işlemleri sona erecek. Peki, yeni halka arz ne zaman? İşte 2023 Ekim halka arz takvimi