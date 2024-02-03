Hatay havalimanı yeni döneme hazırlanıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 45 metre genişliğindeki uçaklar da inebilecek

DEPREMDE HASAR GÖREN YOLLAR 'GÖRÜNTÜ TABANLI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ' İLE TARANIP ONARILDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, herkesin doğal afetler konusunda çok daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Bakanlık olarak, bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz." dedi.

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirme için insansız hava araçlarıyla test çekimleri de yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

"Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme Lidar tarama ile çekim çalışmaları başlattık. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirlerini artırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımıyla deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprüler, hizmet tesisleri, yol bakımevleri ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı kararıyla rezerv alanların imar ve bağlantı yollarının sorumluluğunun Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirildiğini, toplam proje bedeli 15 milyar lira olan bu işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam edildiğini vurguladı.