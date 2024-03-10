Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte şartlar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK
Bakanlığın ilanı şöyle:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam "400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı" kadrosu için defterdarlık uzman yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.
Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.