Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi

DAİMA HAZIR, DAİMA CAYDIRICI

Milli Savunma Bakanı Güler, "Siyasi, askerî, ekonomik, teknolojik ve toplumsal alanlar başta olmak üzere, hemen her alanda çok yönlü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, ülkeler arası savaşlardan vekâlet savaşlarına, çatışmalardan krizlere kadar geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunmaktadır" dedi. Güler, "Yaşadığımız coğrafya ile mevcut savunma ve güvenlik ortamı ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu tehditleri bertaraf edecek, harekâta daima hazır ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır.Hazırlık, her daim tedbirli olmakla; Caydırıcılık ise ancak disiplinli, iyi eğitilmiş personel ile modern silah sistemlerine sahip olunmasıyla sağlanabilmektedir.TSK'nın dünyanın en güçlü ordularından biri olma özelliğini devam ettirecek temel unsur ve aslî kuvvet çarpanı ise, donanımlı ve kabiliyetli insan gücü ile sahip olduğu teknolojik donanımıdır" değerlendirmesinde bulundu.