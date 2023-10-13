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Haberler Fotohaber Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi
Giriş Tarihi: 13.10.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 17:20

Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi

Mehmetçik, dosta güven düşmana korku veren yerli savunma sanayi ürünleriyle hedefleri tam isabet vurdu. Kargu'dan, Korkut'a; Fırtına'dan, Akıncı'ya Türkiye'nin yüz akı yerli savunma ürünleri sergilendi. Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BETÜL USTA
Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi

TSK'nın en coşkulu faaliyetleri arasında yer alan Ateş Serbest'in Seçkin Gözlemci Günü, dün Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Ateş Serbest-2023 Faaliyet Alanı'nda icra edildi. Faaliyete 17 birlik katıldı.

Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi

DAİMA HAZIR, DAİMA CAYDIRICI

Milli Savunma Bakanı Güler, "Siyasi, askerî, ekonomik, teknolojik ve toplumsal alanlar başta olmak üzere, hemen her alanda çok yönlü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, ülkeler arası savaşlardan vekâlet savaşlarına, çatışmalardan krizlere kadar geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunmaktadır" dedi. Güler, "Yaşadığımız coğrafya ile mevcut savunma ve güvenlik ortamı ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu tehditleri bertaraf edecek, harekâta daima hazır ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır.Hazırlık, her daim tedbirli olmakla; Caydırıcılık ise ancak disiplinli, iyi eğitilmiş personel ile modern silah sistemlerine sahip olunmasıyla sağlanabilmektedir.TSK'nın dünyanın en güçlü ordularından biri olma özelliğini devam ettirecek temel unsur ve aslî kuvvet çarpanı ise, donanımlı ve kabiliyetli insan gücü ile sahip olduğu teknolojik donanımıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Son 1 yılda 63 yerli ve uluslararası Ateş Serbest-2023 Faaliyeti icra edildiğini ve yıl sonuna kadar da 40 tAteş Serbest-2023 Faaliyeti'nin icra edilmesinin planlandığını belirten Güler, "İcra edilen bu tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün daha da artırmaktayız" şeklinde konuştu. Bakan Güler, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için gayret göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi

YERLİ SAVUNMA ÜRÜNLERİ

Faaliyette, TSK envanterinde bulunan ve atışta kullanılan silah ve sistemlerden 50'si sergilendi. Bu 50 silahtan 41'i atışlarda görev yaptı. Atışlarda kullanılan 42 silah sistemi içinde Leopard 2A4 tankı, Fırtına obüsü, KARGU Vurucu İHA, AKINCI TİHA, KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, T-129 Atak Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri, Milli Piyade Tüfekleri, UMTAS, CİRİT, Paletli Zırhlı Tanksavar Aracı ve F/16 Savaşan Şahinler de aldı. Zırhlı ve mekanize birliklerin hava tehditlerinden korunması için tasarlanan Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi 15 km menzilli Hisar-A ve düşman uçakları ile İHA, seyir füzesi ve havadan karaya füzelerini orta irtifada etkisiz hale getiren 25 km menzilli Hisar-O Ateş Serbest-2023 Faaliyeti'nde ilk kez sergilenen ürünler arasında yer aldı. Ateş Serbest-2023 Faaliyeti'nde sergilenen KORKUT Silah Sistemi de kamikaze İHA saldırıları dahil düşman tuzaklarını bozmasıyla dikkat çekti. Korkut ve 35 mm parçacıklı mühimmat Atom ile Türkiye, dünyada az ülkenin sahip olduğu yeteneğe sahip oldu.

Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi

ASKERİ ÖĞRENCİLER DE İZLEDİ

Faaliyete 17 birlik katıldı.Yerli ürünlerin sergilendiği alan 969 subay ve astsubay temel kursiyeri ile 3 bin 800 askeri öğrenci ziyaret etti. 388 subay ve astsubay temel kursiyeri ile 506 askeri öğrenci Ateş Serbest 2023 faaliyetini izledi.

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