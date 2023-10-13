Hedefler tam isabet! TSK caydırıcı gücünü sergiledi! Dosta güven, düşmana korku verdi

Mehmetçik, dosta güven düşmana korku veren yerli savunma sanayi ürünleriyle hedefleri tam isabet vurdu. Kargu'dan, Korkut'a; Fırtına'dan, Akıncı'ya Türkiye'nin yüz akı yerli savunma ürünleri sergilendi. Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.