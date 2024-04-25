İhracatta yeni hedefler! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir aralıksız büyüyor

"BU FON BAŞLANGIÇ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz forum'da yaptığı konuşmasında Türkiye-Kazakistan 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın bir parçası olan İş Forumu vesilesiyle bir arada olunduğunu bildirdi.

Türkiye ve Kazakistan'ın kadim tarihleri boyunca dostane ilişkileri sürdürmüş bir ulusun iki parçası olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin Kazakistan'ı bağımsızlık ilanı sonrası ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlattı.

Bunun yalnızca diplomatik bir ilişki başlatmanın ötesinde tarihi ve manevi köprülerin de yeniden inşasına vesile olduğunu dile getiren Yılmaz, o günden bugüne ilişkilerin dostluk ve kardeşlik temelinde sürekli daha yükseklere taşındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlarının yakın birlikteliği ve güçlü siyasi iradesinin, gösterilen çabaları pekiştirerek kardeşliğe güç verdiğini belirten Yılmaz, ikili platformlarda en üst düzeyde tesis edilen iyi ilişkilerin artık çok taraflı platformlarda da perçinlendiğini söyledi.

Bu alanda ortak hedefleri gerçekleştirmeye yönelik en somut birlikteliğin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gösterildiğini ifade eden Yılmaz, Kazakistan'ın dönem başkanlığını yürüttüğü Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gerek Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Bakanlar Toplantısı gerek zirve toplantıları ile ikili ve bölgesel ilişkilerin güncel durumunun masaya yatırıldığını, yeni iş birliği alanlarının tespit edildiğini kaydetti.

Bu kapsamda bir fon kurulduğunu, bir an önce fonun işler hale getirilip özellikle ülkelerin ortak projelerine özel sektör boyutuyla birlikte katkıda bulunmasını beklediklerini dile getiren Yılmaz, bu fonun başlangıç olduğunu, ilerde çok daha büyüyeceğini söyledi.

Bu toplantıların eş zamanlı iş forumları ile taçlandırıldığını, bölge ülkelerinin iş dünyalarının bir araya getirildiğini yeni ufuklar geliştirmenin önünün açıldığını bildiren Yılmaz, devletlerin gerekli zemini sağladığını asıl yatırımı iş dünyasının yapacağını ifade etti.

Yılmaz, gerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürütülen çok taraflı işbirlikleri gerek ikili ilişiklerin artan ivmesiyle Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı her platformda vermeye devam edeceğini vurguladı.