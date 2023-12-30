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Haberler Fotohaber İlave tediye ödeme tarihleri 2024 takvimi belli oldu! Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:12

İlave tediye ödeme tarihleri 2024 takvimi belli oldu! Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Kamu işçi ilave tediye ödeme tarihleri 2024 son dakika belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamuda çalışan işçilere yılda iki kez verilen ek ödemelerin ilk yarısı ocak ayında, ikinci yarısı ise nisan ayında yapılacak. Bu son dakika gelişmesi sonrası "2024 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene devlet tarafından verilen bu ek ödemenin 2024 yılında hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili araştırmalar bir süredir devam ediyordu. İşte 2024 İlave tediye ödeme tarihleri takvimi ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar.

İlave tediye ödeme tarihleri 2024 takvimi belli oldu! Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri 2024 son dakika netlik kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024 yılında yapılacak ek ödemelerin ilk yarısı, ocak ayında belirlenen tarihte kamu işçilerinin hesaplarına yatırılacak. Bu noktada kamuda çalışan binlerce işçi "Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorularını gündeme taşıdı. Kamu işçilerine ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl devlet tarafından verilen bu ek ödeme son dönemde gündemde yer alıyordu. Peki, 2024 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son dakika Resmi Gazete kararı ile ödeme tarihleri...

İlave tediye ödeme tarihleri 2024 takvimi belli oldu! Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

SON DAKİKA: KAMU İŞÇİLERİNE EK ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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İlave tediye ödeme tarihleri 2024 takvimi belli oldu! Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

KAMU İŞÇİLERİNE İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

İlave tediye ödeme tarihleri 2024 takvimi belli oldu! Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidiR.

İlave tediye ödeme tarihleri 2024 takvimi belli oldu! Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

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