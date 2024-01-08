Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:27
İlk adım Berat Albayrak döneminde atıldı! Türkiye'nin parası cebinde kaldı: Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı
Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde Türkiye'nin 2016 yılında uygulamaya koyduğu yaz saati uygulaması 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı. Bakan Alparslan Bayraktar, uygulamanın başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne sağlanan tasarrufun parasal karşılığının meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira olduğunu bildirdi.