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Haberler Fotohaber İlk adım Berat Albayrak döneminde atıldı! Türkiye'nin parası cebinde kaldı: Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:27

İlk adım Berat Albayrak döneminde atıldı! Türkiye'nin parası cebinde kaldı: Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı

Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde Türkiye'nin 2016 yılında uygulamaya koyduğu yaz saati uygulaması 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı. Bakan Alparslan Bayraktar, uygulamanın başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne sağlanan tasarrufun parasal karşılığının meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira olduğunu bildirdi.

İlk adım Berat Albayrak döneminde atıldı! Türkiye’nin parası cebinde kaldı: Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı

Türkiye 2016 yılında radikal bir karar alarak enerjide verimliliği artırmak için yaz saati uygulamasına geçti. Bu uygulama ile dünyada enerji krizlerinin yaşandığı bir dönemde Türkiye ekonomisi tam 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağladı.

İlk adım Berat Albayrak döneminde atıldı! Türkiye’nin parası cebinde kaldı: Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, uygulamanın başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne sağlanan tasarrufun parasal karşılığının meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira olduğunu bildirdi

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İlk adım Berat Albayrak döneminde atıldı! Türkiye’nin parası cebinde kaldı: Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı

TAM 10 MİLYAR KİLOVATSAAT ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.

İlk adım Berat Albayrak döneminde atıldı! Türkiye’nin parası cebinde kaldı: Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik yazılı soru önergesine cevap verdi.

İlk adım Berat Albayrak döneminde atıldı! Türkiye’nin parası cebinde kaldı: Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan analizler sonucunda sabit saat uygulamasına geçildiği ifade edilen cevapta, uygulamanın başlamasından önce saat 17.00'de gerçekleşen puant tüketim değerinin sabit saat uygulamasından sonra ilerleyen saatlere doğru dağıldığı ve bu suretle önemli ekonomik, çevresel fayda elde edildiği vurgulandı.

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