İlk faiz indirimi kimden gelecek? İşte ekonomistlerin beklentisi: 3 ay önce...

ING'nin küresel makro başkanı Carsten Brzeski, "Lagarde ECB'nin bağımsız olduğunu söylerken teknik olarak haklı, ancak ECB ABD'de olanları görmezden gelemez. Son piyasa gelişmeleri, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve para biriminin zayıflamasıyla birlikte, arka arkaya faiz indirimi fikrinin çok düşük bir ihtimal haline geldiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla ECB'nin tam olarak Lagarde'ın söylediği şeyi yapacağını düşünüyorum - son derece veriye bağımlı olacak." dedi.

Merkez Bankası, 97 ekonomistin yarısından biraz fazlasına, yani 52'sine göre Haziran ayından sonra bu yıl iki kez daha mevduat faizini indirecek. Yedi ekonomist 2024 yılında toplam 50 baz puanlık faiz indirimi beklerken, 38'i 100 baz puan veya daha fazla indirim öngördü.

Mart ayında yapılan bir ankette, 77 ekonomistin 39'u gibi küçük bir çoğunluğu toplam 100 baz puan veya daha fazla indirim bekliyordu.

Deutsche Bank'ın baş Avrupa ekonomisti Mark Wall, "Son birkaç aydır ECB'ye yönelik daha agresif ve güvercin bir çağrıdan kademeli olarak geri adım atmak zorunda kaldık. Ekonomi beklediğimizden biraz daha sağlam ve enflasyon biraz daha yapışkan oldu" dedi.