Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg'u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli 'Eskişehir 5000' geliyor
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:43

İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg'u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli 'Eskişehir 5000' geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyetin yeni yüzyılı için hayal ettikleri ve yıllardır hazırlığını yaptıkları projeleri daha da hızlandıracaklarını belirterek, "Eskişehir 5000" elektrikli anahat lokomotifinin dahil olacağını bildirerek, "TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık için 95 adet 'Eskişehir 5000'ün üretimine başlayacak. Lokomotifimizin yerlilik oranı seri üretimde yüzde 85'e kadar çıkacak" dedi. Bakan Uraloğlu, bu alandaki ilklerin ve enlerin projesi olarak da kabul ettikleri Eskişehir-5000 projesinin 1280 kW gücüyle bugüne kadar Türkiye'de tasarlanan en yüksek güçlü CER motoru özelliğini taşıdığının altını çizdi.

İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg’u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli ’Eskişehir 5000’ geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile TCDD Taşımacılık arasında imzalanan Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuştu.

İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg’u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli ’Eskişehir 5000’ geliyor

"95 ADET "ESKİŞEHİR 5000" ÜRETİMİNE BAŞLANACAK"

Geçtiğimiz günlerde TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'ne Türkiye'nin en modern ve en büyük kapasiteli Boji Üretim Fabrikasının açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, artık, demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan her türlü aracın ihtiyacı olan bojilerin bu fabrikada üretileceğini söyledi. Uraloğlu, bugün imzalanan sözleşmeyle ise TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün TCDD Taşımacılık için 95 adet "Eskişehir 5000" Elektrikli Anahat Lokomotifinin üretimine başlayacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg’u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli ’Eskişehir 5000’ geliyor

TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İHRACATI 2023'TE 100 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı için hayal ettikleri ve yıllardır hazırlığını yaptıkları projeleri daha da hızlandıracaklarını söyleyerek, "Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine 'Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye' vizyonuyla damga vurduğu bir dönem olacak. Zaten daha şimdiden Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen son 22 yılda yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk. Ülkemizin savunma sanayisi başta olmak üzere makine, medikal, ulaştırma, elektrik elektronik gibi orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2023'te 100 milyar dolara yaklaştı. Hatta bundan yaklaşık 60 yıl önce TÜRASAŞ'ın Eskişehir tesislerinde yani burada üretilen Devrim Otomobilini engelleyenlere de TOGG ile cevap verdik. TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin bir özlemini bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük" diye konuştu.

İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg’u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli ’Eskişehir 5000’ geliyor

TÜRASAŞ, ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Uraloğlu, üretimde demiryolu araçlarını ve sanayisini geri bırakmadıklarını söyleyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarını kaydetti. Uraloğlu, raylı sistem araçlarının farklı bölümlerinin yapıldığı üç önemli şirket olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ı, 4 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜRASAŞ çatısı altında birleştirdiklerini de hatırlatan Uraloğlu, "Demiryolu araçlarının üretiminde, sektör paydaşlarını bir çatı altında toplayarak raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme ve sinerji yakaladık. TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda Yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, Cer konvertörü, Cer motoru, dizel motor, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz" dedi. Uraloğlu, cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023 yılında da ilk milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını anımsatarak yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarını da raylara indiklerinin altını çizdi.

İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg’u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli ’Eskişehir 5000’ geliyor

MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN SETİ 2024'TE TAMAMLANIYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin saatte 160 kilometre hıza sahip "Yeni Sakarya" ismi verilen ilk Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projesinde de 2 setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi. Seri üretime geçildiğini, 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlamayı planladıklarını açıklayan Uraloğlu, "Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu yıl prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Uraloğlu, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün lokomotif, boji, elektrik makinaları, motor, vagon, talaşlı imalatlar ve kimyasal işlemler fabrikalarından oluşan yedi fabrika ile bütünleşmiş dev bir üretim merkezi olduğunu vurguladı. Merkezde bugüne kadar toplam 912 adet çeşitli tipte Lokomotif, 11 bin 974 çeşitli tipte vagon üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, 22 yılda, 1000 Beygir Gücünde DH 10000 tipi Dizel Hidrolik Anahat ve Manevra Lokomotifi üretimi ve ihracının yanı sıra DH7000/DH10000/DH12000 tiplerinde toplam 31 adet lokomotif ve lokomotiflere ait yedek parçaların da Irak Demiryollarına ihracının yapıldığını kaydetti.

SON DAKİKA