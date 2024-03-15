Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:43
İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg'u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli 'Eskişehir 5000' geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyetin yeni yüzyılı için hayal ettikleri ve yıllardır hazırlığını yaptıkları projeleri daha da hızlandıracaklarını belirterek, "Eskişehir 5000" elektrikli anahat lokomotifinin dahil olacağını bildirerek, "TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık için 95 adet 'Eskişehir 5000'ün üretimine başlayacak. Lokomotifimizin yerlilik oranı seri üretimde yüzde 85'e kadar çıkacak" dedi. Bakan Uraloğlu, bu alandaki ilklerin ve enlerin projesi olarak da kabul ettikleri Eskişehir-5000 projesinin 1280 kW gücüyle bugüne kadar Türkiye'de tasarlanan en yüksek güçlü CER motoru özelliğini taşıdığının altını çizdi.