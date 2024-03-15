İmzalar atıldı! Raylı sistemlerin Togg’u olacak! En güçlü motor onda: Yerli ve milli ’Eskişehir 5000’ geliyor

TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İHRACATI 2023'TE 100 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı için hayal ettikleri ve yıllardır hazırlığını yaptıkları projeleri daha da hızlandıracaklarını söyleyerek, "Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine 'Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye' vizyonuyla damga vurduğu bir dönem olacak. Zaten daha şimdiden Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen son 22 yılda yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk. Ülkemizin savunma sanayisi başta olmak üzere makine, medikal, ulaştırma, elektrik elektronik gibi orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2023'te 100 milyar dolara yaklaştı. Hatta bundan yaklaşık 60 yıl önce TÜRASAŞ'ın Eskişehir tesislerinde yani burada üretilen Devrim Otomobilini engelleyenlere de TOGG ile cevap verdik. TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin bir özlemini bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük" diye konuştu.