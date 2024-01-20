İstanbul’a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANİ KESİMİNDE 5.15 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Uraloğlu, 37,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı' kesiminin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, 2 gün sonra hattın hizmete girişinin 1.yılının dolmuş olacağını hatırlattı.

Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek; 5.15 milyon yolcu taşındığını ifade eden Uraloğlu, "20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık. Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kâğıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu." şeklinde konuştu.