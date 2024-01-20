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Haberler Fotohaber İstanbul'a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi
Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 13:32

İstanbul'a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu, bakanlık olarak adımlarını bu yönde attıklarını belirterek, "Ülkemizin en hızlı metrosu olmasının yanı sıra bir çok özelliği ile de 'ilk'lerin, ve 'en'lerin projesi olan 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın son halkası olan 'Kağıthane-Gayrettepe' etabındaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul’a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İstanbul’a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi

TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gayrettepe - Kağıthane arasında test sürüşü gerçekleştirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu noktada da biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde şu anda İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek." dedi.

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İstanbul’a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANİ KESİMİNDE 5.15 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Uraloğlu, 37,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı' kesiminin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, 2 gün sonra hattın hizmete girişinin 1.yılının dolmuş olacağını hatırlattı.

Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek; 5.15 milyon yolcu taşındığını ifade eden Uraloğlu, "20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık. Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kâğıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu." şeklinde konuştu.

İstanbul’a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi

KÂĞITHANE-GAYRETTEPE ETABIYLA HAT UZUNLUĞU 37,5 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Uraloğlu, hattın 3,5 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9'a çıkacak. Çok yakında da hizmete başlatarak hattımızın 9. ve son İstasyonu olan Gayrettepe İstasyonu'nu da İstanbullularla buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

İstanbul’a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi

GAYRETTEPE İSTASYONU İLE HATTIN ERİŞEBİLİRLİK FONKSİYONU GELİŞECEK

Uraloğlu, 72 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip 'Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattının metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacağını dile getirerek, "Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak. İstanbullu hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı'na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklar." dedi.

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