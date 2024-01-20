Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
13:32
İstanbul'a yeni dev hizmet! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kağıthane-Gayrettepe metro hattında son aşamaya gelindi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu, bakanlık olarak adımlarını bu yönde attıklarını belirterek, "Ülkemizin en hızlı metrosu olmasının yanı sıra bir çok özelliği ile de 'ilk'lerin, ve 'en'lerin projesi olan 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın son halkası olan 'Kağıthane-Gayrettepe' etabındaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.