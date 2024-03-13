Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:25
CHP'li İBB yapmadı Bakanlık bitirdi! Yeni metro İstanbul'u rahatlattı: Hem eziyetten hem de zaman kaybından kurtulduk
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı bir metroyu daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı vatandaşı sevindirdi. İstanbulluya zamandan tasarruf ve kolaylık sağlayan hat, birçok toplu ulaşım hattına da entegre olabiliyor. "Hem eziyetten hem de zaman kaybından kurtulduk" diyen vatandaşlar, "Bu gibi hatların daha da arttırılması gerekir" dedi.