CHP’li İBB yapmadı Bakanlık bitirdi! Yeni metro İstanbul’u rahatlattı: Hem eziyetten hem de zaman kaybından kurtulduk

"BAKIRKÖY'E ÇOK RAHAT GELİYORUM"

Bakırköy'de garsonluk yapan İsa Aslan ise hattın kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Kirazlıdan bindim ve 15 dakikada Bakırköy sahile geldim. Daha önce işe gelmek için Kirazlıdan minibüse binip Marmaray aktarmalı olarak Bakırköy'e gelebiliyordum. Şimdi hem yol kısaldı hem de zaman kaybı yaşanmıyor. Bu çok büyük bir hizmet oldu. İki araç değiştirip işe gitmeme gerek kalmadı. Bir metro hattı ile 15 dakikada Bakırköy'e çok rahat geliyorum. Tramvayların yoğunluğundan dolayı da büyük sıkıntı çekiyorduk. Özellikle tramvay sefer sayılarının arttırılması gerekir. İnsanlar işe gidip gelirken zamanlarını yolda geçiriyorlar. Birde yoğunluk oldu mu eziyet haline geliyordu" diye konuştu.