Giriş Tarihi: 03.02.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
17:30
İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…
TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü deprem bölgesini yeniden inşa etme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yoğun bir çalışma sonrası hak sahiplerine verilmek üzere hazır hale getirilen konutların bu ay içerisinde kuraları çekilecek. İşte teslim edilecek konut ve köy evleri ile tüm detaylar....