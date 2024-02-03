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Haberler Fotohaber İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…
Giriş Tarihi: 03.02.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 17:30

İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…

TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü deprem bölgesini yeniden inşa etme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yoğun bir çalışma sonrası hak sahiplerine verilmek üzere hazır hale getirilen konutların bu ay içerisinde kuraları çekilecek. İşte teslim edilecek konut ve köy evleri ile tüm detaylar....

İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile Gaziantep, Malatya ve Kilis'te evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek.

İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…

KAHRAMANMARAŞ'TA 53 BİN 945 BİNA HASAR ALDI

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ta 53 bin 945 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…

TOKİ tarafından kentte yapılması planlanan yaklaşık 46 bin konuttan, ihalesi gerçekleştirilen 21 bin 680 konut etaplar halinde inşa ediliyor. Tünel kalıp sistemiyle yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, okul, cami, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 204 mahallede yapılması planlanan 9 bin 576 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 314'ü hafif çelik diğerleri ise betonarme konut olarak yapılıyor.

Yoğun bir çalışma sonrası hak sahiplerine verilmek üzere hazır hale getirilen 8 bin 124'ü TOKİ, 1167'si kırsal olmak üzere 9 bin 291 afet konutunun kurasının şubat ayı içerisinde çekilecek.

İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ: PAZARCIK

6 Şubat'ta büyüklüğü 7,7 olan ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta, depremler nedeniyle 7 bin 91 bağımsız bölümden oluşan 2 bin 655 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Pazarcık'ta evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremlerin ardından Pazarcık'ta yer tahsisi yapılan iki mahallede başlatılan TOKİ konutlarının bir kısmı tamamlandı.

İlçede yapımı tamamlanan 839 TOKİ konutu ile 160 köy evi şubat ayında hak sahiplerine teslim edilecek. İhalesi yapılan diğer konutların yapımı ise devam ediyor.

İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…

İKİNCİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ: ELBİSTAN

6 Şubat'ta büyüklüğü 7,6 olan ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da da yaşanan sarsıntılar nedeniyle 8 bin 576 bağımsız bölümden oluşan 1279 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak tespit edildi.

Depremler nedeniyle evini kaybedenler için başlatılan konut çalışmasında yapımı tamamlanan 1538 TOKİ konutu ve 269 köy evi, kura çekilişinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

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