İşte teslim edilecek konut ve köy evleri! Depremin yaraları sarılıyor: Devlet millet el ele…

TOKİ tarafından kentte yapılması planlanan yaklaşık 46 bin konuttan, ihalesi gerçekleştirilen 21 bin 680 konut etaplar halinde inşa ediliyor. Tünel kalıp sistemiyle yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, okul, cami, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 204 mahallede yapılması planlanan 9 bin 576 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 314'ü hafif çelik diğerleri ise betonarme konut olarak yapılıyor.

Yoğun bir çalışma sonrası hak sahiplerine verilmek üzere hazır hale getirilen 8 bin 124'ü TOKİ, 1167'si kırsal olmak üzere 9 bin 291 afet konutunun kurasının şubat ayı içerisinde çekilecek.