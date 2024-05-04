İşte Türk balıkçılarının 12 yeni hedef ülkesi!

İŞTE TÜRK BALIKÇILARININ 12 YENİ HEDEF ÜLKESİ!

Afrika ülkeleri başta olmak üzere 15 ülke ile balıkçılık sektöründe işbirliği yapmak için de görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede, Afrika ülkelerinden Gabon, Cibuti, Angola, Libya, Mauritius, Madagaskar, Komor Adaları, Cabo Verde, Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Nijerya ve Senegal ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca Endonezya, Panama ve Gürcistan'la da müzakereler devam ediyor.