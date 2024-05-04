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Giriş Tarihi: 04.05.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 12:53

İşte Türk balıkçılarının 12 yeni hedef ülkesi!

Türk balıkçılarının yeni rotası belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Afrika ülkesi hedefi için çalışma yürütüyor.

AA
İşte Türk balıkçılarının 12 yeni hedef ülkesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçılık alanında yeni anlaşmalar için çalışmalar yürütüyor.

İşte Türk balıkçılarının 12 yeni hedef ülkesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC, Fas, Ukrayna ve Azerbaycan gibi ülkelerin ardından 12 Afrika ülkesi, Endonezya, Panama ve Gürcistan ile balıkçılık alanında anlaşma yapmak için çalışıyor.

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İşte Türk balıkçılarının 12 yeni hedef ülkesi!

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, balıkçılık sektöründe dünyada adından söz ettiren Türkiye'de geçen yıl rekor bir üretim oldu.

Üretim ve avcılıkla 1 milyon tona yakın balık elde edildi. Levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada birinci sırada olan Türkiye, alabalık yetiştiriciliğinde ise ikinci sırada yer alıyor.

İşte Türk balıkçılarının 12 yeni hedef ülkesi!

Türk balıkçıların başka ülkelerde de avcılık yapabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 ülke ile balıkçılık alanında işbirliği anlaşması yapıldı. KKTC, Fas, Ukrayna, Kongo Cumhuriyeti, Moritanya, Azerbaycan, Yemen, Fildişi Sahili, Gambiya, Gine Cumhuriyeti, Somali, Zambiya, Özbekistan, Venezuela ve Cezayir ile balıkçılık alanında anlaşma imzalandı.

İşte Türk balıkçılarının 12 yeni hedef ülkesi!

İŞTE TÜRK BALIKÇILARININ 12 YENİ HEDEF ÜLKESİ!

Afrika ülkeleri başta olmak üzere 15 ülke ile balıkçılık sektöründe işbirliği yapmak için de görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede, Afrika ülkelerinden Gabon, Cibuti, Angola, Libya, Mauritius, Madagaskar, Komor Adaları, Cabo Verde, Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Nijerya ve Senegal ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca Endonezya, Panama ve Gürcistan'la da müzakereler devam ediyor.

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