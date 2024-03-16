Giriş Tarihi: 16.03.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
17:12
KAAN için tarih belli oldu! TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den heyecanlandıran açıklama: Başkan Erdoğan'ın planına uyulacak
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'ın Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz olduğunu vurgulayarak, Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği üzere 20 uçağın 2028 itibari ile Hava Kuvvetlerine teslimatının planlandığını ve bu planın arkasını dolduracaklarını belirtti.