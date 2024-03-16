KAAN için tarih belli oldu! TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den heyecanlandıran açıklama: Başkan Erdoğan’ın planına uyulacak

"20 UÇAĞIN 2028 İTİBARI İLE TESLİMATI PLANLANIYOR"

Kotil, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2010'da başlayan bir proje bu ve Allah nasip etti. Şubat 21'de de uçtu. Bu önemliydi özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi, F-22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu. Bu 5'inci nesil bir savaş uçağı. Ruslarda var. Çin'de var. Bir de Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada hava hedefleri vurmak için, F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN'la da cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. İlk uçuşu önemliydi çünkü kocaman 20 ton, Allah nasip etti, havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi ifade etti; 20 uçak 2028 itibarı ile Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak iki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti, planlandığı gibi çalıştı, demek ki, bu oluyormuş" diye konuştu.