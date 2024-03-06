Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
12:58
KAAN Türk'ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER'e akın etti: Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağdı...
Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından vatandaşlar, CİMER'e gönderdikleri mesajlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve savunma sanayisi çalışanlarına minnettarlığını ifade etti. CİMER'de "KAAN'ımız gök vatan ile buluştu. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar. Tayfun füzemiz, Akıncı SİHA'mız, TCG Anadolu gemimiz ve KAAN'ımız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." mesajları yer aldı.