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Haberler Fotohaber KAAN Türk'ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER'e akın etti: Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağdı...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:58

KAAN Türk'ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER'e akın etti: Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağdı...

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından vatandaşlar, CİMER'e gönderdikleri mesajlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve savunma sanayisi çalışanlarına minnettarlığını ifade etti. CİMER'de "KAAN'ımız gök vatan ile buluştu. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar. Tayfun füzemiz, Akıncı SİHA'mız, TCG Anadolu gemimiz ve KAAN'ımız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." mesajları yer aldı.

KAAN Türk’ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER’e akın etti: Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajları yağdı...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 5. nesil milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

KAAN Türk’ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER’e akın etti: Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajları yağdı...

VATANDAŞLAR CİMER'E AKIN ETTİ

Vatandaşlar o günden bu yana Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), milli muharip uçak ile ilgili duygu ve teşekkürlerini paylaştı.

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KAAN Türk’ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER’e akın etti: Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajları yağdı...

"SAVUNMA SANAYİMİZİN GELİŞMESİNE YAPTIĞINIZ KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ VE SAYGILARIMI ARZ EDERİM"

Başkent Ankara'dan CİMER'e gelen bir mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanım, milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu yaptığı, bugünün havacılık ve uzay bayramı olarak kutlanmasının ulusal bir heyecan yaratacağını düşünüyorum. Emekli bir savunma sanayisi çalışanı olarak savunma sanayimizin gelişmesine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

KAAN Türk’ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER’e akın etti: Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajları yağdı...

"GÖKLERİNİ KORUYAMAYAN ULUSLAR YARINLARINDAN ASLA EMİN OLAMAZLAR"

Antalya'dan CİMER'e ulaştırılan bir mesajda, "KAAN'ımız gök vatan ile buluştu. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar. Tayfun füzemiz, Akıncı SİHA'mız, TCG Anadolu gemimiz ve KAAN'ımız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." görüşlerine yer verildi.

KAAN Türk’ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER’e akın etti: Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajları yağdı...

"KAAN ADINA MADENİ PARA BASILMASINI İSTİYORUZ"

CİMER'e Trabzon'dan mesaj gönderen bir vatandaş, "Tarihimizin ilk savaş uçağı KAAN adına madeni para basılmasını istiyoruz. Bu, milletimiz için büyük bir moral olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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