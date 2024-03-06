KAAN Türk’ün gururu oldu! Vatandaşlar CiMER’e akın etti: Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajları yağdı...

"SAVUNMA SANAYİMİZİN GELİŞMESİNE YAPTIĞINIZ KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ VE SAYGILARIMI ARZ EDERİM"

Başkent Ankara'dan CİMER'e gelen bir mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanım, milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu yaptığı, bugünün havacılık ve uzay bayramı olarak kutlanmasının ulusal bir heyecan yaratacağını düşünüyorum. Emekli bir savunma sanayisi çalışanı olarak savunma sanayimizin gelişmesine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.