Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

FAİZ 4 PUAN DAHA DÜŞÜK

Eximbank'ın Kadın Girişimci Sertifikasyonu'na sahip ihracatçı firmalara piyasadaki faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira TL kredi kullandıracağını ifade eden Gültepe, "Sertifikaya sahip firmalara Eximbank tarafından uygun faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık döviz kredisi imkânı sunulacak. İGE A.Ş. de 2.3 milyar liralık kefalet desteği verecek. İGE A.Ş. yüzde 1.25 olan kefalet komisyonunu bu firmalar için yüzde 1'e indirirken iki bin liralık başvuru ücretini de almayacak. Firmalarımız, Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri için TSE'nin web sitesinden başvuru yapabilecekler" diye konuştu.