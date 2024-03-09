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Haberler Fotohaber Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:40

Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) kadın ihracatçılara yönelik dev destek paketini açıkladı. Kadın girişimcileri belgelendirerek ihracatta rekabet güçlerini artıracak söz konusu destekte; Eximbank 4 milyar TL ve 200 milyon dolarlık uygun faizli kredi, İGE A.Ş. de 2.3 milyarlık kefalet desteği sağlayacak.

Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

Türk Eximbank ve İGE AŞ, TİM ve TSE'nin hazırladığı Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ne uyan kadın ihracatçılara özel avantajlar sunan bir finansman paketi hazırladı. Böylece kadın girişimciler belgelendirilerek ihracatta rekabet güçleri arttırılacak.

Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

KADIN İHRACATÇIYA DEV DESTEK

TİM, kadın ihracatçıları desteklemek amacıyla TSE ile 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri' hazırladı. Eximbank 4 milyar TL ve 200 milyon dolarlık uygun faizli kredi, İGE A.Ş. de 2.3 milyarlık kefalet desteği sağlayacak.

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Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimciye destek müjdesi geldi. Kadın ihracatçıları desteklemek ve rekabet güçlerini artırmak için çalışmalar yapan TİM, TSE ile 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri' hazırladı. Türk Eximbank ve İGE A.Ş. de Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni sağlayan ihracatçılara özel avantajlar sunan finansman paketi oluşturdu. Dört kurumun işbirliği ile hazırlanan 'İhracatta Kadını Destekleme Projesi' kapsamında ilgili kriterleri sağlayan firmalara Türk Eximbank 4 milyar TL ve 200 milyon dolarlık uygun faizli kredi imkânı sunacak. İGE A.Ş. de söz konusu firmalara 2.3 milyar liralık kefalet desteği sağlayacak.

Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

ÖNCE KRİTER HAZIRLANDI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar katmak için TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) Projesi'ni başlattıklarını bildirdi. Kadın girişimci ve ihracatçılara özel projeleri TİM WINGS logosu ve başlığı altında sunarak çeşitlendireceklerini belirten Gültepe, "TİM WINGS projemiz kapsamında, ilk olarak TSE ile 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri' hazırladık. Bu bir sertifikasyon sistemi. TSE-K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni sağlayan ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları için Türk Eximbank ve İGE A.Ş. ile özel bir avantaj paketi üzerinde çalıştık" dedi.

Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek

FAİZ 4 PUAN DAHA DÜŞÜK

Eximbank'ın Kadın Girişimci Sertifikasyonu'na sahip ihracatçı firmalara piyasadaki faiz oranının 4 puan altında, 3 yıla kadar vadeli 4 milyar lira TL kredi kullandıracağını ifade eden Gültepe, "Sertifikaya sahip firmalara Eximbank tarafından uygun faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli 200 milyon dolarlık döviz kredisi imkânı sunulacak. İGE A.Ş. de 2.3 milyar liralık kefalet desteği verecek. İGE A.Ş. yüzde 1.25 olan kefalet komisyonunu bu firmalar için yüzde 1'e indirirken iki bin liralık başvuru ücretini de almayacak. Firmalarımız, Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri için TSE'nin web sitesinden başvuru yapabilecekler" diye konuştu.

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