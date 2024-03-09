Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
09:40
Kadın ihracatçılara 13 milyar TL destek
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) kadın ihracatçılara yönelik dev destek paketini açıkladı. Kadın girişimcileri belgelendirerek ihracatta rekabet güçlerini artıracak söz konusu destekte; Eximbank 4 milyar TL ve 200 milyon dolarlık uygun faizli kredi, İGE A.Ş. de 2.3 milyarlık kefalet desteği sağlayacak.