Kahramanmaraş ve Malatya’da KDV’siz arsa satışı yapılacak

Konuya ilişkin görüşlerini sunan gayrimenkul danışmanı Ali Osman Aslantürk, "6 Şubat asrın felaketinden sonra devletimiz elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Bunun neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kahramanmaraş ve Malatya'da 245 arsayı satışa çıkartacak. Buradaki şartlar vilayetlerde ikamet etmek gerekiyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile tekrar ödeme kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlarımız istedikleri yerlerden arsaları temin etme imkanına kavuşabilirler" ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçın isimli vatandaş ise, "Ben çok teşekkür ederim böyle kolaylık sağlandığı için. Güzel olacağını düşünüyorum. Evi, iş yeri ve hayvancılıkla uğraşanlar için yararlı olacağını düşünüyorum. İmkanlar dahilinde kolaylık sağlanacağını duydum. Teşekkürler" diye konuştu.