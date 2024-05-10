Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:44
Kamu bankalarında 'TAM' dönemi! 81 ilde geçerli olacak: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Sektörün hizmet kalitesinin artması için 7 kamu bankasının işbirliğiyle hayata geçirilen orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlanması beklenen Türkiye'nin ATM Merkezi "TAM" ile Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM'leri, "TAM" platformu altında birleşti. Böylelikle bankacılık işlemleri tek noktadan kolay bir şekilde yapılabilecek.