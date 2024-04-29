Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 41 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kapsamında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun, yazılım alanında en az 3 diğer alanlarda en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyen adaylar arasından 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 23:59:59'a kadar sürecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda alınacak.