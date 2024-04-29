Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

26 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
26 kamu kuruluşu toplamda 40.538 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, SPK, OGM, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Eti Maden, Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri, Sakarya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, ÇAYKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.