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Haberler Fotohaber Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı
Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:23

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

26 kamu kurumunun 40.538 personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Lisans, ön lisans, ortaöğretim mezunlarından personel alımı yapacak olan kurumlar başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre 6 bakanlığında dahil olduğu listede kamu kurumları memur alımı, işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı kapsamında binlerce kişiyi istihdam edecek. İşte personel alımı yapacak 26 kamu kurumu ve açık pozisyonları...

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

26 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 40.538 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Memur alımı yapılacak pozisyonlar, son başvuru tarihleri ve başvuruların nereden alınacağı gibi detaylar belli olmasıyla memur adayları aratmalarını sıklaştırdı.

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

26 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

26 kamu kuruluşu toplamda 40.538 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, SPK, OGM, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Eti Maden, Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri, Sakarya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, ÇAYKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

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Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1829 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1.829 açıktan sürekli işçi temini yapılacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilinecek.

24 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 41 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kapsamında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun, yazılım alanında en az 3 diğer alanlarda en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyen adaylar arasından 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 23:59:59'a kadar sürecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda alınacak.

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