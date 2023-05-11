Kayseri Şeker halka arz oluyor! KAYSE Kayseri Şeker kaç lot verir, oransal mı eşit mi, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ve kodu nedir?

Kayseri Şeker halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. halka arz talep toplama süreci 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü başladı ve iki gün daha devam edecek. Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, talep toplama sürecinde 106 milyon TL nominal değerleri payları, 16,27 TL sabit fiyattan satışa sunuyor. Peki, Kayseri Şeker halka arz oransal mı eşit mi, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte, KAYSE Kayseri Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylı bilgiler...