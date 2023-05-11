Kayseri Şeker halka arz oluyor! KAYSE Kayseri Şeker kaç lot verir, oransal mı eşit mi, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ve kodu nedir?

Kayseri Şeker halka arz tarihleri açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı alan Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi talep toplama işlemleri, üç iş günü sürecek olup 10 Mayıs 2023 tarihinde başladı. KAYSE Bist koduyla Borsa Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirketin halka arz fiyatı 16,27 TL olarak belirlendi. Şirket paylarının halka arz yöntemi ''sabit fiyat ile talep toplama'', aracılık yöntemi ise ''en iyi gayret aracılığı'' olarak belirlendi. Yatırım yapmak isteyen kişiler bu noktada "Kayseri Şeker kaç lot verir, halka arz oransal mı eşit mi, hangi bankalarda var?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, KAYSE Kayseri Şeker halka arz hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…