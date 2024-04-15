Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 219'u Malatya'da, 314'ü Samsun'da olmak üzere 49 ilde toplamda 1.359 arsayı satışa sundu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı için başvuru süreci devam ederken arsaların fiyatları ve lokasyonları aratılmaya devam ediyor.