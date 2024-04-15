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Haberler Fotohaber Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:51

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak. Yüzde 25'i peşin 24 ay vadeyle satışa sunulacak arsalarda peşin ödemede yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak. Peki arsa fiyatları ne kadar? Başvuru şartları neler? Arsaların konumlarıyla beraber tüm detaylar...

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 219'u Malatya'da, 314'ü Samsun'da olmak üzere 49 ilde toplamda 1.359 arsayı satışa sundu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı için başvuru süreci devam ederken arsaların fiyatları ve lokasyonları aratılmaya devam ediyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 muhtelif arsayı satılığa çıkardı.

Arsalar yüzde 25'i peşin 24 ay vadeyle açık artırım usulü ile satılınacak olup peşin ödemede yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak.

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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!

AÇIK ARTIRMALAR 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Malatya Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Konya, Mersin, Mardin, Afyonkarahisar, Denizli, Kırklareli, Kırşehir, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta farklı metrekarelerdeki 1.359 arsa 24 Nisan'da başlayacak açık artırmayla satılacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!

SAMSUN'DA YER ALAN ARSALARIN AÇIK ARTIRMASI 30 NİSAN'DA YAPILACAK

Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde yer alan arsaların teklif alımı 30 Nisan Salı günü gerçekleşecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!

MALATYA'DA YER ALAN ARSALARIN AÇIK ARTIRMASI 2 MAYIS'TA YAPILACAK

Malatya'nın Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde yer alan arsaların teklif alımı 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

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