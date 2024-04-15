Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 49 ilde 1.359 arsa satacak!

AÇIK ARTIRMALAR 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Malatya Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Konya, Mersin, Mardin, Afyonkarahisar, Denizli, Kırklareli, Kırşehir, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta farklı metrekarelerdeki 1.359 arsa 24 Nisan'da başlayacak açık artırmayla satılacak.