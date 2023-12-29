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Haberler Fotohaber Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 10:41

Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplama 2024 asgari ücret zammı ile gündemdeki yerini aldı. Artışla birlikte çalışanın tazminat miktarı da değişiyor. Aralık ayında ayrılan bir işçi ile ocak ayında işten ayrılan bir işçinin arasında yüzde 50'ye yakın fark olacak. Kıdem tazminatı tavanı ise memur zammı ile bekleniyor. Peki, asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı 2024 hesapları başladı. Temmuz ayında aldığı ara zam sonrası artan asgari maaşta yüzde 49'luk bir artış yapıldı. 17 bin 2 seviyesine yükselen yeni rakam birçok kalemi de beraberinde değiştiriyor. GSS primleri, işsizlik maaşı, stajyer maaşı ve asgari ücretlerinin kıdem tazminatı hesaplama işlemleri başladı. Tavan ücreti içinse Ocak ayına odaklanılmış durumda. Peki, tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL artacak?

Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlendi. Yeni rakamı açıklayan Bakan Işıkhan, bu rakamın 700 TL'sinin devlet desteği olduğunu da işverene duyurdu.

Yeni rakamla birlikte işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, stajyer maaşları gibi birçok kalemde değişiklik yaşanıyor.

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Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre Aralık ayında ayrılan ile Ocak ayında ayrılan işçi arasında yüzde 50'ye yakın fark olacak.

Asgari ücretlinin yeni kıdem tazminatı ise 20.002 TL olacak.

Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU MU?

Memur maaşlarına yapılacak zam ile kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Ocak ayı bekleniyor.

Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

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