Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
10:41
Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?
Kıdem tazminatı hesaplama 2024 asgari ücret zammı ile gündemdeki yerini aldı. Artışla birlikte çalışanın tazminat miktarı da değişiyor. Aralık ayında ayrılan bir işçi ile ocak ayında işten ayrılan bir işçinin arasında yüzde 50'ye yakın fark olacak. Kıdem tazminatı tavanı ise memur zammı ile bekleniyor. Peki, asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?