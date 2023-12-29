Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2024: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı 2024 hesapları başladı. Temmuz ayında aldığı ara zam sonrası artan asgari maaşta yüzde 49'luk bir artış yapıldı. 17 bin 2 seviyesine yükselen yeni rakam birçok kalemi de beraberinde değiştiriyor. GSS primleri, işsizlik maaşı, stajyer maaşı ve asgari ücretlerinin kıdem tazminatı hesaplama işlemleri başladı. Tavan ücreti içinse Ocak ayına odaklanılmış durumda. Peki, tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL artacak?