Kızılelma ve ANKA-3’e güç verecek! İlk askeri turbofan moturu çalıştırıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii himayelerinde başlatılan ve TEI sorumluluğunda yürütülen ANKA-3 ve Kızılelma insansız hava uçakları için geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli TURBOFAN jet motoru ilk çalıştırma safhası tamamlandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuyla alakalı olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor!

Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Millî Turbofan Motoru #TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı!

Test sürecinin ardından Milli Turbofan Motorumuz TF6000 #KIZILELMA ve #ANKA-3'e güç verecek!

Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim.

Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.