KOSGEB’den 18,1 milyar TL’lik destek! Tam 107 bin işletmeye...

HER BÖLGEDEKİ İŞLETMELER YARARLANDI

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden en çok Akdeniz Bölgesi faydalandı. Bölgedeki 34 bin 559 işletmeye 8 milyar 160 milyon 631 bin 711 lira destek verildi. Bu bölgeyi 22 bin 170 işletmeye verilen 4 milyar 856 milyon 106 bin 231 lira destekle Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

İki bölgenin ardından 11 bin 579 işletmeye sağlanan 2 milyar 357 milyon 875 bin 285 lira destekle Doğu Anadolu Bölgesi, 13 bin 197 işletmeye verilen 870 milyon 984 bin 161 lira destekle Marmara, 10 bin 602 işletmeye aktarılan 798 milyon 305 bin 325 liralık destekle İç Anadolu, 7 bin 307 işletmeye sağlanan 616 milyon 696 bin 521 lira destekle Karadeniz, 7 bin 362 işletmeye verilen 472 milyon 276 bin 710 lira destekle Ege bölgeleri geldi.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteğin yüzde 47,2'sinin mikro, yüzde 35,4'ünün küçük, yüzde 17,4'ünün ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı belirlendi.

Söz konusu desteklerden imalat, madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaat ile ulaşım ve depolamanın da aralarında yer aldığı birçok sektör faydalandı.